Durante questa pandemia c’è stato un piccolo miracolo. Infatti le adozioni di cani e gatti sono aumentate del 15% rispetto al 2019, arrivando a circa 17.600 animali domestici. Hanno trovato casa circa 8.100 cani e 9.500 gatti. Questo è quanto ha fatto sapere l’ENPA-Ente Nazionale Protezione Animali.

Lo stare a casa ha portato molti italiani ad adottare un cane, regalando così un po’ di gioia a se stessi o magari ai propri figli. La speranza ora è che queste nuove adozioni non siano però un gesto egoista e che, una volta tornati ad una situazione normale, questi esseri viventi non vengano trascurati o nel peggiore delle ipotesi, abbandonati. La voglia di avere un cucciolo in casa continua a crescere e forse sarà così anche per il 2021. Perciò vediamo le 3 razze di cane che non puzzano da tenere in casa.

Il Dalmata

Impossibile dimenticare il cartone della Disney, “La carica dei 101”, dove i veri protagonisti sono proprio i dalmata. Il cane a pois bianco e nero che ha fatto innamorare milioni di bambini. Il dalmata è un cane molto amichevole, giocherellone e socievole. È anche un cane da non sottovalutare perché molto intelligente, e al tempo stesso un cane con una grande energia. Dulcis in fundo è un cane che non ha un forte odore.

Il Pastore svizzero bianco

Da piccolo una vera pallina di neve, da grande un elegante cane bianco. Il pastore svizzero bianco pur avendo molto pelo non è un cane che puzza. E nonostante le sue dimensioni medio-grandi è possibile tenerlo in appartamento. È un cane molto riservato, attento, buono, protettivo e si affeziona molto alla famiglia.

Il Vizsla, bracco ungherese

Un cane dal muso curioso e simpatico. Il Vizsla, o bracco ungherese, è un cane di medie dimensioni da caccia. Nonostante ciò, è un cane molto dolce, affettuoso, a volte forse un po’ troppo, ed è un ottimo compagno di giochi per i più piccoli. Inoltre è un cane che non puzza. Ed ecco quindi quali sono le 3 razze di cani che non puzzano da tenere in casa.

