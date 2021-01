Si sta pensando di riverniciare casa? Allora bisogna conoscere questa nuova e fantastica pittura, perché si può dire addio a muffa e umidità. E una volta usata non si potrà più tornare indietro. Di cosa stiamo parlando? Non di una solita pittura per casa, ma della pittura di sale che purifica l’aria ed evita la muffa.

In questo modo sarà possibile dire addio a muffa, umidità e cattivi odori, perché questa pittura ha anche un buonissimo profumo. Questa è perfetta per dipingere ogni spazio della casa, dalle pareti al soffitto. Inoltre si possono fare anche dei ritocchini lampo con questa pittura, magari solo su alcune macchie.

Addio muffa e umidità

La pittura di sale è molto facile da utilizzare e si può dipingere casa senza l’aiuto di un esperto. I cristalli di sale, presenti nella pittura, migliorano il respiro con uno straordinario effetto benefico, proprio come la haloterapia. Il sale iodato crea un microclima ionizzato, che migliora la respirazione e offre un’azione antimuffa per la casa. In sostanza è come se si respirasse tutto il giorno aria di mare. Senza dimenticare che il sale è un disinfettante quindi aiuta anche a regolare l’umidità della casa.

La pittura di sale che purifica l’aria ed evita la muffa

Questa pittura si può trovare facilmente in commercio in vari negozi, oppure online. Grazie alla luce solare resta sempre bianca, brillante e liscia al tatto. Inoltre non bisogna per forza finire un barattolo intero quando la si usa. Infatti questa vernice non è deteriorabile, ma è osmotica. Quindi magari se non la si usa tutta, la si può riporre in cantina, ben chiusa. E usare nuovamente, come se fosse nuova, la prossima volta. La cosa migliore da fare per ottenere un risultato straordinario è quella di fare una prima mano di pittura e dopo circa 4-5 ore fare una seconda mano.

Approfondimento

Per evitare che si rompa la lavatrice bisogna pulire questo oggetto.