Un dessert soffice a base di frutta, pronto in 5 minuti con un insolito ingrediente di stagione. I cachi sono un frutto molto dolce che aiuta ad equilibrare la giusta dose di zucchero in un dolce ed inoltre le gocce di cioccolato fondente lo renderanno irresistibile al primo morso.

Ottimo e molto facile da preparare, è senza burro, uova e latte e basterà mischiare tutti i prodotti insieme senza aspettare tempi di lievitazione o particolari attenzioni.

Accompagnare la colazione o una pausa pomeridiana con una merenda sana e veloce, può essere l’ideale per affrontare l’inverno con i giusti alimenti. Per questo motivo un’altra ricetta da provare sono le irresistibili girelle con una soffice crema di arance che rilascerà una nota profumata in tutta la casa.

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

Ingredienti

500 g di cachi maturi

150 g nocciole

90 g zucchero di canna

150 g farina

50 ml olio di girasole

50 g amido di mais

10 g lievito per dolci

bacca di vaniglia o una bustina di vaniglina

un cucchiaino di cannella

gocce di cioccolata

Un insolito dessert pronto in 5 minuti con la frutta di stagione

Preparazione

Iniziare a prendere i cachi, estrarre la polpa con l’aiuto di un passaverdure e raccogliere il succo in un recipiente. Procedere col tritare finemente le nocciole, precedentemente pelate e tostate. insieme a una parte dello zucchero con l’aiuto di un mixer per qualche minuto fino a che non si otterrà quasi una farina.

Prendere la polpa di cachi e unirla alle nocciole e zucchero precedentemente preparata e aggiungere l’olio, la farina, l’amido, lo zucchero, la cannella e la vaniglia. Mescolare tutti gli ingredienti con l’aiuto di una frusta o una paletta per dolci in silicone ed infine aggiungere il lievito per dolci e mescolare per qualche minuto.

Quando il composto risulterà ben amalgamato, dalla consistenza non molto densa, si potranno aggiungere le gocce di cioccolato. L’impasto è pronto e dovrà essere infornato in un recipiente ben unto e infarinato a temperatura di 180°C per circa 40 minuti.

Appena il dolce sarà pronto spolverare con zucchero a velo e lasciarlo raffreddare prima di servire.