Anche questo mese la piattaforma streaming Netflix e ricca di nuovi film serie tv che vale la pena vedere. Alcuni sono prodotti dall’azienda stessa e si sono spesso dimostrati dei grandi successi. Altri invece vengono da altre fonti e Netflix ha deciso di inserirli nella lista delle offerte del nostro Paese. Oggi parleremo di alcuni capolavori che appartengono ad entrambe le categorie. Sono perfetti per tutti i gusti così da poterceli godere in tranquillità o in compagnia.

Sono le 3 novità Netflix da guardare assolutamente ad agosto. Questo è il mese giusto per prendersi una pausa e accoccolarsi tutti insieme sul divano. Potremmo anche metterli al centro di una serata cinema con tanto di luci soffuse e popcorn. Quale che sia la nostra scelta non potremo che emozionarci per la selezione di oggi. Il primo film è perfetto se vogliamo qualcosa di leggero per divertirci. Il secondo è un film d’azione dalla trama inquietante. Il terzo è, invece, un film d’animazione appena uscito per tutta la famiglia.

Le 3 novità Netflix da guardare assolutamente ad agosto

Ecco un film che ci farà rilassare divertendoci. Si chiama Pitch Perfect 3 ed è quindi il terzo capitolo di una serie che è ormai un cult. Nonostante questo, possiamo benissimo guardare direttamente il film senza avere visto i due precedenti. Infatti, Pitch Perfect 3 fornisce una piccola introduzione di ciò che è stato all’inizio del film. Al centro c’è un gruppo di donne insoddisfatte della loro carriera. Sarà questo motivo a spingerle a spolverare il loro passato da cantanti e a partecipare a una grande competizione in Europa. Questa è l’occasione per riscattarsi e ristabilire il forte legame che li univa. Faranno ancora tanti errori che ci faranno ridere a crepapelle, grazie anche a Rebel Wilson, una delle protagoniste che nella vita reale è una comica di professione. Netflix non si fa proprio scappare l’occasione per proporre contenuti davvero interessanti.

Il secondo film invece è Beckett. Questo film d’azione ci terrà col fiato sospeso grazie ha una trama piuttosto originale. Il protagonista è Beckett, interpretato da John David Washington. All’inizio del film lo seguiamo mentre si gode una tranquilla vacanza in Grecia proprio come alcuni di noi stanno facendo adesso. Però tutto cambierà in seguito a un incidente stradale. Beckett ne esce illeso ma si ritroverà al centro di un pericoloso complotto politico. Uscito il 13 di agosto questo film è presto salito in classifica fra i film più visti.

L’attesissimo film d’animazione Vivo

Il 6 di agosto è arrivato l’attesissimo film d’animazione Vivo. Prodotto dalla stessa Netflix sarà in grado di coinvolgere grandi e piccini allo stesso modo. Tutto grazie al suo spumeggiante protagonista, Vivo. Vivo è una scimmietta che vive da tempo insieme al suo padrone musicista. Spetterà a lui consegnare una lettera con la canzone d’amore che il suo padrone aveva scritto per una donna a cui non aveva mai confessato i propri sentimenti. Per farlo avrà bisogno dell’aiuto di una ragazzina che non si arrende davanti a nulla e dalle idee un po’ strampalate. Fra una risata e l’altra vedremo arrivare in primo piano l’amore e l’amicizia.

