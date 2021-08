Se stiamo cercando un modo per passare le lunghe ore sotto l’ombrellone non dobbiamo cercare oltre. Infatti, c’è un libro best seller che non potremo smettere di leggere in spiaggia. Narra l’avvincente storia di una giovane donna che ha rinunciato all’amore. Eppure, un terribile imprevisto la costringe a stravolgere la sua vita. Chissà se questo evento le farà cambiare idea sull’amore.

Un’autrice di successo

Il libro che proponiamo oggi è stato scritto da Lucinda Riley (in verità Lucinda Edmonds), recentemente scomparsa. Si tratta di un’autrice irlandese che aveva cominciato la sua carriera come attrice. La sua strada però era certamente la scrittura. Infatti, ha conquistato la fama internazionale prima grazie ai romanzi rosa, e poi alla sua saga più celebre: “Le sette sorelle”. Noi oggi parleremo del primo libro autoconclusivo, così avremo il tempo di decidere se vogliamo proseguire nella lettura dell’intera saga.

Un libro best seller che non potremo smettere di leggere in spiaggia

Il libro che ha dato inizio alla serie omonima si chiama appunto “Le sette sorelle”. Al centro della storia della saga ci sono appunto, sette sorelle tutte adottate da un uomo gentile e misterioso. Ognuno di loro porta il nome di una stella che forma la costellazione delle Pleiadi.

Il primo libro però si concentra unicamente sulla sorella più grande, Maia. Si tratta di una giovane donna bellissima e dal grande fascino. Eppure fa di tutto per passare inosservata e si è completamente chiusa agli altri.

Gradualmente, scopriremo il grande dolore che l’ha spinta a non fidarsi più e, sempre gradualmente, vedremo i suoi muri crollare. La scossa viene da un evento traumatico e inaspettato che la porterà lontana da casa, in Brasile. Qui incontrerà un affascinante scrittore, di cui aveva già tradotto un libro, Floriano. Sarà lui ad aiutarla a scoprire Rio de Janeiro e il mistero che avvolge la vera famiglia di Maia. Tra i due c’è affinità, ma può esserci amore?

