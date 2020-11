Si avvicina il Natale ed è tempo di decori e addobbi che si distribuiscono in quasi ogni ambiente della casa. Alla gioia delle luci scintillanti si accompagna anche il desiderio di rendere la propria casa bella ed accogliente senza spendere una fortuna. Ecco perché nella seguente guida i Tecnici di ProiezionidiBorsa suggeriscono le 3 idee per realizzare una meravigliosa ghirlanda natalizia a costo zero.

Un Natale originale con la ghirlanda fai-da-te

Per avere una casa decorata in maniera graziosa per il Natale può essere davvero semplice ed economico se si utilizzano dei materiali di riciclo. Basta avere un po’ di fantasia ed un pizzico di abilità nell’arte del fai da te perché il gioco sia fatto.

Una delle decorazioni con la quale molti amano decorare la propria casa nel periodo natalizio è la ghirlanda. Che si metta sulla porta di ingresso o dietro i vetri di una finestra, la ghirlanda dona sempre un tocco di grande eleganza all’abitazione.

I materiali con i quali è possibile realizzarla sono tantissimi così come gli effetti in base allo stile dell’ambiente in cui si desidera inserirla. L’uso della ghirlanda sembra avere tradizioni antiche che hanno mutato di significato in base alle differenti epoche storiche e popolazioni. Ebbene, se si volesse costruirne una con le proprie mani da dove si deve partire? Vediamo quali sono le 3 idee per realizzare una meravigliosa ghirlanda natalizia a costo zero.

Usare la cannella per un fuoriporta grazioso e profumato

La prima idea prevede l’uso delle stecche di cannella. Si tratta di una ghirlanda dalle tonalità calde e molto profumata per gli amanti di tale spezia. Basta ritagliare un cartoncino spesso a forma di cerchio forato al centro ed applicare su di esso le stecche di cannella con colla a caldo.

Una volta terminato questo procedimento, è possibile abbellire la ghirlanda con nastri colorati di varie tonalità e fantasie. Il risultato sarà straordinario e davvero originale. Per chi non avesse a disposizione delle stecche di cannella, può adottare una soluzione alternativa ed talvolta più economica. Alla stecca di cannella, infatti, è possibile sostituire delle mollette che poi si andranno a colorare di verde, di oro o di argento. In questa maniera, la ghirlanda sarà bella e pronta.

Quali materiali della natura utilizzare per la propria creazione

Un’altra idea prevede l’utilizzo delle classiche pigne. Se si ha la possibilità di raccogliere una buona manciata di pigne, si realizza con estrema facilità una delle più classiche ghirlande natalizie. Il supporto sul quale fissare le pigne con la colla a caldo potrebbe essere sempre di cartoncino oppure di polistirolo. Anche in questo caso è possibile abbellire il manufatto con vernici a spray cromate oppure con dei nastri e fiocchi.

La terza delle 3 idee per realizzare una meravigliosa ghirlanda natalizia a costo zero prevede l’utilizzo sempre di materiali della natura. È possibile prendere delle foglie di diverse forme e colori per creare una ghirlanda che richiami le nuance dell’autunno e dell’inverno. Oppure, raccogliendo i rametti secchi dei propri alberi, si può dare vita a fuoriporta davvero originale. Insomma, partendo da una base circolare, è davvero possibile utilizzare una infinità di materiali per creare una ghirlanda.

