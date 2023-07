Ecco l’isola low cost della Grecia che pochi conoscono: mare pulito, panorami mozzafiato e buon cibo

Lo sai che in Grecia c’è un’isola meravigliosa ma poco affollata? Non è la solita meta blasonata e piena di turisti come Santorini, Mykonos o Zante. Ti proponiamo un’isola dalla bellezza mozzafiato che non potrai facilmente scordare. Scopri dove si trova e cosa visitare.

Relax, sole, buon cibo e posti meravigliosi. Ecco tutte le caratteristiche che dovrebbe avere una vacanza perfetta.

In Italia ci sono tantissimi luoghi in grado di soddisfare le esigenze di molti turisti. Ecco perché ogni anno tutte le Regioni della nostra Penisola sono prese d’assalto dai vacanzieri provenienti da tutto il Mondo.

L’Italia è un posto meraviglioso ricco di cultura e storia. Il mare, poi, è davvero un sogno. Altro che Caraibi e Maldive. Pensiamo, ad esempio, al Salento con le sue meravigliose calette o alle isole della Sicilia: uniche al Mondo.

Ma se vuoi allontanarti dall’Italia e ami le mete tranquille, lontane dalle rotte più battute, allora non farti scappare questa bellissima isola della Grecia.

Ebbene sì, a poche ore dalla nostra Penisola esiste un luogo meraviglioso che merita di essere visitato.

Sappiamo che le isole della Grecia sono delle mete molto frequentate. Pensiamo a Santorini, di origine vulcanica. Bellissima con le casette bianche e le chiese dalle tipiche cupole azzurre.

Se ami il divertimento, Mykonos è il posto ideale. Movida ma anche panorami mozzafiato.

Ecco l’isola low cost della Grecia che pochi conoscono: cosa vedere

Ma oltre alle isole più blasonate, in Grecia c’è un posto molto tranquillo, lontano dal turismo di massa e che in pochi conoscono. Circondato da un mare cristallino e da panorami mozzafiato.

A nord di Rodi e nell’arcipelago del Dodecaneso si trova una piccola isoletta che prende il nome di Symi.

Nonostante le sue ridotte dimensioni è assolutamente da visitare perché offre degli scenari che proprio non ti aspetti.

Gialos è la parte più fotografata dell’isola. Scordatevi le case bianche di Santorini, perché in questa zona le abitazioni sono colorate e caratterizzare da uno stile neoclassico.

Uno dei monumenti più iconici dell’isola è l’imponente Monastero di San Michele Arcangelo di Panormitis dedicato al Santo Patrono. Da non perdere anche il castello dei Cavalieri dell’Ordine di San Giovanni che guarda dall’alto tutta l’isola.

Oltre ai luoghi tradizionali e sacri, Symi è molto apprezzata anche per le spiagge. Non sono sempre facili da raggiungere, ma vederle vale davvero la pena. L’isola regala spiagge sabbiose, spiagge di ciottoli e piccole baie caratteristiche.

Symi è famosa anche per le sue spugne. Uniche, particolari e diverse da quelle che si trovano in altre zone.

Come arrivare e cosa mangiare

Symi non ha un aeroporto. Il modo migliore per arrivaci è quello di volare fino a Rodi e prendere un traghetto.

Ma dove mangiare? Le taverne che si trovano sull’isola sono davvero eccezionali ed economiche. Naturalmente oltre al pesce fresco, puoi gustare i tipici formaggi dal sapore pungente.

