I beneficiari di Legge 104 possono ricevere diverse tutele e benefici che non riguardano esclusivamente i permessi lavorativi retribuiti. Nell’articolo che proponiamo ai Lettori di ProiezionidiBorsa spieghiamo le 3 agevolazioni economiche che puoi ottenere con Legge 104 INPS e che forse non conoscevi.

Quali sono le finalità

Come molti sapranno, la Legge 104/92 è un quadro di tutela per la persona con handicap grave e per i familiari che la assistono. Essa rappresenta un riferimento per l’integrazione sociale, l’assistenza e i diritti delle persone con handicap. A tal riguardo, quindi, la Legge offre varie forme di tutela e assistenza che non sempre sono note ai beneficiari della stessa. Ecco perché in questa guida ti mostriamo le 3 agevolazioni economiche che puoi ottenere con Legge 104 INPS e che forse non conoscevi.

Le 3 agevolazioni che puoi ottenere con la Legge 104

La prima agevolazione riguarda i benefici IVA che è possibile ricevere per l’acquisto di ausili tecnici ed informatici, quindi computer, smartphone e simili. La Legge consente questo tipo di acquisti agevolati al fine di favorire nella persona l’integrazione sociale e l’autosufficienza. Una guida completa che spiega come ottenere gli ausili informatici è consultabile qui.

La seconda agevolazione riguarda gli sconti fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia. I titolari di Legge 104 godono del diritto di beneficiare della detrazione IRPEF per effettuare alcuni lavori sugli immobili. Nello specifico, questi hanno diritto a ricevere uno sconto del 50% su un importo massimo di 96 mila euro per alcuni interventi di ristrutturazione edilizia. Questo sconto vale per lavori che si eseguono entro il termine del 31 dicembre 2020, a meno che non vi siano ulteriori proroghe. A partire dal 1° gennaio 2021, lo sconto scende al 36% a meno che non vi siano ulteriori modifiche. Nella medesima categoria di agevolazioni è possibile menzionare gli interventi tesi ad eliminare le barriere architettoniche. Inoltre, si ammettono anche gli interventi volti a favorire la mobilità interna ed esterna in casa per mezzo di comunicazione robotica o altro mezzo tecnologico.

La terza delle 3 agevolazioni economiche che puoi ottenere con Legge 104 INPS e che forse non conoscevi riguarda le detrazioni sui costi di assistenza. In tale situazione, se la persona disabile non è autosufficiente, si può ottenere una detrazione IRPEF del 19% sui costi dell’assistenza. Tale detrazione vale per una spesa massima annua di 2.100 euro a patto che il reddito dell’interessato non superi i 40 mila euro annui. Ecco le principali forme di agevolazione economica che i titolari di Legge 104 possono utilizzare.