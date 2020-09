I titolari di Legge 104 possono ottenere importanti sconti sull’acquisto di computer e strumenti informatici. In questa guida gli esperti di ProiezionidiBorsa vi spiegano in quale percentuale e come è possibile ottenere l’agevolazione fiscale utile all’acquisto di un computer o altri sussidi tecnici ed informatici.

Cosa prevede la Legge in merito alle agevolazioni

I titolari di Legge 104/92, secondo quanto stabilisce la normativa, hanno diritto a numerose agevolazioni di tipo sanitario, lavorativo e fiscale. Un completo elenco di quelli che sono i principali benefici è consultabile qui. Tra queste, forse non tutti sanno che rientrano anche le agevolazioni sull’acquisto di strumenti informatici e tecnologici. Vediamo come i titolari di Legge 104 possono ottenere importanti sconti sull’acquisto di computer e strumenti informatici.

Qual è lo scopo dell’agevolazione fiscale

L’intenzione di assegnare ai titolari di Legge 104 una forma fiscale agevolata per l’acquisto di strumenti tecnologici si fonda sull’incentivo all’autosufficienza e l’integrazione. Infatti, le apparecchiature tecnologiche che godono dei vantaggi fiscali sull’acquisto servono alla persona con handicap per: facilitare l’accesso all’informazione e alla comunicazione, controllare l’ambiente e supportare la riabilitazione. In quest’ottica di sostegno allo sviluppo individuale e alla integrazione sociale, si pone l’opportunità di beneficiare di particolari sconti fiscali.

I titolari di Legge 104 possono ottenere importanti sconti sull’acquisto di computer e strumenti informatici: ecco quali sono nello specifico e come richiederli

Attualmente la Legge non espone un vero e propri elenco degli strumenti ammissibili alle agevolazioni. In tal senso si fa un generico riferimento a dispositivi tecnico-informatici per i quali è possibile ottenere i vantaggi fiscali a patto che perseguano i suddetti scopi.

Nello specifico, i disabili beneficiari di legge 104 hanno diritto di accedere all’Iva agevolata al 4% e detrazione IRPEF del 19% sul costo delle apparecchiature.

Per ottenere il beneficio fiscale è necessario che l’interessato presenti una completa documentazione al venditore degli apparecchi. In particolare, occorre il certificato che attesti l’invalidità funzionale permanente e una specifica prescrizione medica dell’ASL di appartenenza. Ecco come i titolari di Legge 104 possono ottenere l’agevolazione. È importante ricordare che oltre all’attestazione di handicap, si deve dimostrare l’utilità dello strumento all’integrazione sociale, comunicativa e relativa all’autonomia dell’interessato.