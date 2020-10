Il latte fritto è un dolce molto buono e semplice da preparare. Ha origini spagnole, ma è molto conosciuto in Sicilia e lo si prepara nel periodo del carnevale.

Può’ essere consumato, sia dopo i pasti che come merenda pomeridiana. È un dolce povero, fatto con ingredienti che si hanno normalmente in cucina.

Ecco come si prepara la ricetta semplice e gustosa del latte fritto in caso

Ingredienti

500 ml di latte;

3 cucchiai di farina 00;

3 cucchiai di zucchero;

2 uova;

sale fino quanto basta;

1 tuorlo;

scorza di limone grattugiata.

Procedimento per la ricetta semplice e gustosa del latte fritto in caso

In una ciotola sbattere le uova, il latte e il sale fino ad ottenere un composto spumoso.

Continuando a mescolare, aggiungere la farina setacciata, fino rendere il composto liscio. In una pentola, riscaldare il latte con la scorza grattugiata di limone e portare ad ebollizione. Versare all’interno della pentola il composto delle uova e mescolare bene.

Versare poi il “composto” in una teglia e livellarlo con la spatola. Coprirlo con la pellicola trasparente e riporlo in frigo per tre ore.

Montare gli albumi a neve e mettere in frigo. Trascorso questo tempo, con un coltello tagliare dei quadratini dal composto, bagnarli prima nelle uova e poi nel pan grattato.

Ora si può procedere alla frittura.

Friggere i quadratini nell’olio e adagiarli di volta in volta in un piatto rivestito con la carta da cucina. Appena si saranno raffreddati, ricoprirli con lo zucchero a velo.

Agli ingredienti, può essere aggiunta un po’ di cannella, oppure mettere della scorza di arancia, al posto della buccia di limone.

Il latte fritto va gustato appena pronto.