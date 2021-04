Con la primavera si ricominciano a vivere gli spazi esterni di una casa. Anche chi non ha il giardino o il terrazzo può provare a rendere accogliente un balcone con un arredamento minimal e salvaspazio. Arredare un piccolo dehor, infatti, richiede una buona organizzazione degli spazi, partendo dalle proprie esigenze e abitudini. Lo si può concepire come spazio di esclusivo relax, piuttosto che una risorsa utile pure a qualche ora di smart working. Ecco allora le 10 soluzioni pratiche e intelligenti per un balcone perfetto in poco spazio. Per la pulizia Proiezionidiborsa ha già svelato un metodo super efficace col minimo sforzo.

Concentrarsi sull’essenziale è la parola d’ordine

La prima cosa da acquistare sono il tavolino e le sedie, dove poter appunto lavorare piuttosto che rilassarsi. Visto che si deve ottimizzare con lo spazio, è opportuno orientarsi su modelli pieghevoli e leggeri in metallo laccato contro le intemperie. Concentrarsi sull’essenziale è la parola d’ordine, ma questo non significa rinunciare all’estetica. Essendo di solito i balconi lunghi e stretti, si cerca di sfruttarne l’altezza dei muri per disporre ripiani e contenitori per vasi e fioriere piuttosto che telai di legno per i rampicanti o, perché no, un piccolo orto pensile. Questi paraventi vegetali aiutano anche a ritmare lo spazio. L’importante è non sovraffollare uno spazio già di per se’ ridotto.

Cuscini colorati e punti luce possono poi creare atmosfera e dare un tocco estetico, oltre che pratico. Per le sedute è meglio anche in questo caso orientarsi su cuscini appositi per esterni, rivestiti di materiali impermeabili. Quanto all’illuminazione, si trovano in commercio fili di lampadine alimentati da piccole cellule fotovoltaiche che si accendono automaticamente dopo il tramonto. Possono essere posizionate ovunque e senza la necessità di una presa elettrica.

Stratagemmi per arredare

L’uniformità nell’uso del colore aiuta a far sembrare lo spazio più ampio e ordinato. Se il panorama non è dei migliori, poi, si può ricorrere a brise soleil o a un paravento per esterno che mettono al riparo anche la privacy e creano un po’ di ombra dal sole.

Nello spazio della soglia, tra interno ed esterno, dei semplici cuscini possono inoltre far guadagnare qualche posto in più per gli ospiti. Ma anche la ringhiera può essere sfruttata per installare un banco da appoggio con un paio di sgabelli o un piccolo barbecue. Una parete laterale, invece, può essere sfruttata come spazio di contenimento o per una piccola serra verde. Anche questo stratagemma dà un senso di spazio e profondità. Ecco, quindi, le 10 soluzioni pratiche e intelligenti per un balcone perfetto in poco spazio. Se arredato in modo funzionale e con gusto, anche un piccolo balcone può diventare uno spazio perfetto per ogni momento della giornata.