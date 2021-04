Primavera per molti significa tempo di pulizie di casa. E qual è la parte dell’appartamento che ha accumulato più sporco tra autunno e inverno? Lo spazio esterno, ovviamente. Il pavè dell’esterno dopo mesi di incuria può essere impraticabile, oltre che impresentabile. Sulla pavimentazione di terrazzi e balconi si formano incrostazioni e sedimenti a prova di qualsiasi “olio di gomito”. Le cause vanno dal guano dei volatili al calcare lasciato dall’acqua dell’irrigazione alle resine che piovono da conifere o altri alberi. Come pulire terrazzo e balconi velocemente e senza sforzo, allora?

Il metodo più efficace

Meglio lasciar perdere detergenti industriali e saponi vari. Nel migliore dei casi, si otterrebbe un risultato modesto con una fatica immane. Nella peggiore delle ipotesi, si rischia di farsi del male per una caduta accidentale dopo essere scivolati sull’acqua saponata. La soluzione a come pulire terrazzo e balconi velocemente e senza sforzo è semplice e si chiama acido tamponato. Si tratta di un detergente a base di acido muriatico ideale per il lavaggio di piastrelle e pavimenti in cotto. Il prodotto è indicato anche per disincrostare i servizi igienici ma è meglio non utlizzarlo su marmo o altre superfici sensibili agli acidi. L’acido tamponato è venduto nei ferramenta anche profumato in bidoncini da 1 a 5 litri. Oltre alle incrostazioni, questo prodotto è valido per eliminare fioriture ed efflorescenze, produce bassissima schiuma e non sviluppa vapori nocivi.

Come applicare il prodotto

L’acido tamponato può essere diluito o no, in base all’azione disincrostante che si vuole ottenere. Se si sceglie di diluirlo, la proporzione è 5 litri di acqua per ogni litro di prodotto. Si consiglia, comunque, di fare una prova su una piccola porzione del pavimenti prima di applicare il prodotto sul resto della superficie. Lo si può applicare a mano o a macchina. Il metodo più veloce ed efficace è applicare l’acido tamponato a mano direttamente dal contenitore.

Il consiglio, trattandosi di una sostanza a base acida, è di utilizzare guanti e stivali di gomma. Si stende la soluzione sulla superficie da trattare e la si lascia agire per 5-10 minuti. Se lo sporco è particolarmente ostico, si può favorire la sua rimozione con uno spazzolone da pavimenti. Al termine, si risciacqua abbondantemente per eliminare ogni residuo. Ecco, quindi, svelato come pulire terrazzo e balconi velocemente e senza sforzo. Dopo ci si potrà dedicare ad attività più divertenti, come l’arredamento e abbellimento dei propri spazi esterni.