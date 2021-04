Se spendiamo più di 40 euro per la spesa settimanale è colpa di questo errore gravissimo

Fare la spesa è uno di quegli impegni che abbiamo imparato ad apprezzare. Non lo avremmo mai pensato un anno fa, ma con l’arrivo del Covid 19 tutto è cambiato. Infatti, per molti di noi fare la spesa ha rappresentato la nostra libertà quotidiana per molti giorni. Andare a vedere i prodotti al supermercato e già pregustare la cena, un piacere prima sconosciuto.

Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo spesso parlato di come non farci ingannare dai supermercati, con i loro mille trucchi. Abbiamo anche parlato spesso di alcuni nostri comportamenti al supermercato che sembrano normali ma che in realtà sono molto dannosi. Oggi, invece, vorremmo parlare di un comportamento che nessuno vedrebbe come un vero problema. È insito in noi, in quella parte della nostra mentalità che divide il giusto dallo sbagliato. Infatti, se spendiamo più di 40 euro per la spesa settimanale è colpa di questo nostro errore gravissimo.

Fiducia e marche

Fin da piccoli i nostri genitori ci insegnano di comprare prodotti alimentari di qualità. La salute non si ricompra, dicevano a ragione. E, per quanto riguarda frutta e verdura, ci hanno sempre consigliato di andare al mercato. O, al massimo, dal nostro verduriere o fruttivendolo di fiducia.

Tuttavia, forse non ce lo hanno detto direttamente ma abbiamo tutti un vero problema con le marche. Infatti, quando vediamo un prodotto di una marca che non conosciamo, lo compriamo molto raramente. Può avere un impacchettamento bellissimo, la presentazione perfetta e i colori giusti: non lo scegliamo. Perché questo?

Ebbene, perché non abbiamo ancora instaurato una relazione di fiducia tra noi e quel prodotto. Non abbiamo ancora apprezzato la sua eventuale qualità, la sua fragranza possibilmente diversa da quelle che già conosciamo.

La soluzione al problema

Eh sì, in tutto ciò c’è un problema. Infatti, se continuiamo a comprare solo i prodotti di marca, o di una marca che conosciamo, spendiamo troppo.

In particolare, rischiamo di vedere la nostra spesa settimanale ben al di sopra dei famosi 40 euro. Certo, non possiamo cambiare da un giorno all’altro tutte le nostre abitudini. L’umile consiglio che Noi di ProiezionidiBorsa ci sentiamo di dare è quello di agire passo per passo.

Non dobbiamo, infatti, necessariamente cambiare tutta la nostra spesa la prossima volta. Cerchiamo solo di fidarci un po’ di più di ciò che non conosciamo. Cerchiamo di comprare uno o due prodotti non di marca e, una volta che li apprezziamo, scopriremo grandissimi benefici al portafoglio.

Ecco, dunque, perché se spendiamo più di 40 euro per la spesa settimanale è colpa di questo nostro gravissimo errore.