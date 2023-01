Lavoro in Lombardia con il diploma? Ecco un’opportunità che potrebbe interessarti e alcune info

Lavoro in Lombardia con il diploma-proiezionidiborsa.it

Chi ha conseguito il diploma e si guarda attorno nel mercato del lavoro potrebbe avere interesse a valutare questa possibilità. Una prospettiva che sarebbe interessante per quanti vivono in Lombardia, volessero o sarebbero disposti a trasferirsi. Ecco le info e quello che c’è da sapere.

Quale lavoro si può fare con il diploma? L’interrogativo è spesso di chi non avendo un titolo di studio che offre una qualifica si chiede come poter accedere al mondo del lavoro.

Non sono pochi, ad esempio, i concorsi pubblici per diplomati che, con buona frequenza di uscita rappresentano una possibilità importante. Occorre, ovviamente, studiare e prepararsi alle prove da superare.

Ecco un esempio per chi volesse lavorare in Lombardia.

Lavoro in Lombardia con il diploma: attenzione a questo concorso

Si fa riferimento ad un concorso pubblico per esami della Provincia di Monza e Brianza. Ci sono a disposizione 9 posti come Agente di Polizia Locale. Si tratta di posti a tempo pieno e indeterminato di categoria C posizione economica 1.

I partecipanti dovranno soddisfare i requisiti generici e specifici indicati dal bando. Tra questi si possono, ad esempio, citare la “disponibilità incondizionata al porto d’armi d’ordinanza”, la patente di guida di categoria B (o superiore) e il diploma di maturità.

Per quel che riguarda le sedi di lavoro: 1 posto riguarda il Comune di Briosco, 7 quello di Cesano Maderno e 1 il Comune di Desio.

Come, inoltre, si legge sul sito dell’Ente la scadenza della presentazione delle candidature è fissata per le ore 12.00 del 17 febbraio.

Per quel che riguarda le modalità di presentazione della domanda e tutti i dettagli relativi al concorso si rimanda alla lettura del bando.

Lì si troveranno anche le indicazioni relative alle riserve, ma anche sulle materie su cui si baseranno le prove. A quella preselettiva, indicata come “eventuale”, seguiranno quella scritta e per chi la supererà quella orale.

Come scaricare il bando

Il bando è reperibile sul sito della provincia di Monza Brianza. Dopo l’accesso sul sito istituzionale, in alto è presente la voce “Servizi ai cittadini”. Nel menù che si pare si dovrà cliccare su “Avvisi, bandi ed inviti”.

Nella pagina seguente si dovrà andare su “Bandi CUCo”. Dopo aver avuto accesso alla pagina dei concorsi, sarà facile individuare quello 9 agenti di Polizia Locale. Cliccando si avrà accesso alla pagina dedicata. Lì si troveranno anche dei contatti (telefono e mail) da utilizzare per l’eventuale necessità di chiarimenti riguardanti la selezione.

Concorsi pubblici per diplomati, diverse le opportunità

Queste sono, dunque, le informazioni di uno tra i concorsi pubblici con cui si può trovare lavoro in Lombardia con il diploma. Ma sono i diversi i bandi ancora aperti in tutta Italia. Serve, ovviamente, tenere alta l’attenzione ed essere sempre a conoscenza delle opportunità che ci sono.