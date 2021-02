Lavoro, al via la stagione dei concorsi municipali con 3.161 posti da coprire

La stagione dei concorsi pubblici si apre con notizie di segno opposto: la speranza di vita ridotta di cinque anni a causa della pandemia. E la necessità di un ricambio veloce negli apparati statali, per velocizzare la transizione digitale auspicata dal Governo Draghi.

Una carriera nella pubblica amministrazione a livello locale può risultare molto interessante per chi non desidera lavorare in azienda o allontanarsi troppo dal territorio di residenza. Il primo trimestre dell’anno è quello in cui tradizionalmente si tengono le principali selezioni pubbliche ed esami per la copertura di posti di lavoro nei Comuni, in particolare nei capoluoghi di provincia. Eccone alcuni suggeriti dalla redazione Lavoro di ProiezionidiBorsa, con scadenza nelle prossime settimane.

In Comune nelle grandi città

Sono 18 i posti da coprire nel comune di Trieste nel profilo di istruttore tecnico manutentivo nel settore C. L’invio delle domande in via telematica scade il 12 marzo 2021. L’avviso è scaricabile dal sito del Comune di Trieste.

Per chi avesse perso l’opportunità di iscriversi al concorsone per il Comune di Roma che prevede 1.512 assunzioni (con la prima selezione per 177.000 persone nei teatri di tutta la città), ci sono ancora aperti i tre bandi di concorso per 67 posti in varie posizioni al Comune di Bari (35 come istruttore di polizia locale categoria C).

C’è poi il concorso della Regione Abruzzo per 17 specialisti in varie discipline con titolo magistrale.

Il concorso al Comune di Padova che assume 60 amministrativi e 20 agenti di polizia locale.

Ci sono ancora pochi giorni per iscriversi al concorso indetto dal Comune di Novara (14 posti).

Ultimo ma non meno importante il concorsone indetto dal Comune di Milano per un totale di 1.074 nuove assunzioni nel triennio 2020-202. Con un focus sull’implementazione dei servizi educativi, scolastici e di sicurezza.

Sono previsti 526 posti per amministrativi, 229 posti per profili tecnici. Nonché 112 posti per insegnanti, 98 posti per la polizia locale. E ancora 60 posti presso biblioteche e musei. E i restanti 49 riguardano i servizi socioassistenziali e i profili informatici.

In particolare, si richiederà un titolo di laurea almeno triennale per il funzionario. E un diploma di secondo grado (maturità) per il posto da istruttore. Tutte le informazioni sul sito del Comune di Milano.

Pronti i bandi regionali

La Regione Marche è alla ricerca di 92 impiegati amministrativi. E seleziona 56 laureati fino al 16 marzo prossimo. È aperto ai laureati in scienze dell’economia, sociologia, scienze economiche, scienze dei servizi giuridici e delle adozioni internazionali. La candidatura si presenta per via telematica.

La regione Puglia ha indetto un bando triennale 2020-2022. Che quest’anno prevede la selezione di 147 diplomati e 66 laureati. Nonché 18 cittadini con requisito della scuola dell’obbligo.