L’accappatoio usato in questo modo lascia tutti a bocca aperta: perché nessuno può immaginare che possa diventare il nostro coiffeur segreto per la messa in piega in viaggio. O di sera, quando si rompe il phon e dobbiamo essere in ufficio alle otto del mattino senza capelli imbizzarriti.

Ecco come realizzare un perfetto styling, con onde morbide nello stile New Hollywood, utilizzando la cintura dell’accappatoio. Un trucco utilizzato dalle grandi top model e consigliato dagli Esperti di Moda e Beauty di ProiezionidiBorsa. Che ci permette di alleggerire la valigia ma non il portafoglio. Ecco in dettaglio cosa fare.

Le onde a freddo come nei romanzi di Jane Austin

Fare le onde senza calore non è una novità, basta guardare il film “Orgoglio e Pregiudizio” per scoprire che questa tecnica si usava già tra le giovani dame nell’Ottocento.

Anche le nostre nonne utilizzavano le trecce e le famose “pezzoline” per creare a freddo onde e boccoli in stile anni ’50 e ’60. Ma con questi sistemi i capelli diventano troppo ricci e non soddisfano il gusto contemporaneo, che considera più eleganti le onde ampie, naturali e soffici

Fra l’altro, usando la cintura di spugna, ci assicuriamo onde durature sia con i capelli asciutti che con i capelli ancora umidi. In questo caso, però, devono essere naturalmente lisci, altrimenti si otterrà un riccio che potrà virare facilmente nel crespo.

Le “girelle” della principessa Leila in Star Wars

L’accappatoio usato in questo modo lascia davvero tutti a bocca aperta. Porre la cintura dell’accappatoio sulla sommità del capo, come se fosse un cerchietto per capelli.

Il centro della cintura deve corrispondere al punto dove portiamo la riga, se centrale o leggermente laterale. Suddividere la chioma in due blocchi, suddividere ciascun blocco in almeno tre grandi ciocche e arrotolare quella più vicina alle orecchie intorno alla cintura in senso orario, poi proseguire con le altre.

Una volta terminato, creare due grandi “girelle” a conchiglia sopra le orecchie. Otterremo un’acconciatura per la notte simile a quella sfoggiata per tutta la saga di Star Wars dall’attrice Carrie Fisher, nei panni della principessa Leyla. Fermare con due elastici morbidi. in modo da poter dormire agevolmente.

Al mattino dopo bisogna sciogliere le “girelle” e le ciocche con molta delicatezza ed eventualmente pettinarle. Pochissimo, però, e solo con un pettine di legno a denti grossi. Spruzzare leggermente un po’ di lacca ai semi di lino per un effetto duraturo e lucente.