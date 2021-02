Nuove campagne di reclutamenti nei colossi alimentari, del settore delivery e nelle banche. Ecco dove mandare la propria candidatura, grazie alle segnalazioni offerte dal Team Lavoro di ProiezionidiBorsa. Il lavoro per tutti da Ferrero, con diploma e laurea in Poste Italiane e Credem.

Le opportunità in Ferrero

Nel settore dolciario spicca la Ferrero che seleziona diplomati e laureati. Ma anche operai per le sue sedi sparse in tutta Italia. Per la sede di Alba il gruppo è alla ricerca di operai di produzione. Nonché addetti ai consumatori e impiegati.

Per quanto riguarda le mansioni di base, richieste anche in Basilicata, dove sarà raddoppiata la produzione dei Nutella Biscuits, non sono richiesti particolari requisiti. Tranne che per i manutentori meccanici e i capo-turno. Per queste posizioni sono richieste qualifiche professionali. Nonché esperienza di uno o più anni e disponibilità a lavorare su tre turni. Altre posizioni sono aperte per addetti alle analisi di laboratorio. Per candidarsi basta andare in questa pagina

Le opportunità in Poste Italiane

Anche in Poste Italiane le figure ricercate sono di vario tipo. Diplomati e laureati con o senza specializzazione. Per le posizioni di portalettere possono concorrere candidati muniti di patente. Diplomati quinquennali con votazione minima di 70 punti e laureati con votazione minima 102 punti.

Servono laureati in matematica, informatica, statistica, filosofia e cyber security per le posizioni di Junior Developer. E laureati in economia con votazione minima 102 interessati a diventare consulenti front end sulle tematiche del risparmio e delle assicurazioni.

UniCredit e Credem assumono anche senza esperienza

Il colosso UniCredit assume giovani laureati in economia. Anche senza esperienza lavorativa.

Mentre il gruppo emiliano Credem prosegue la campagna acquisti aprendo ai laureati in matematica, ingegneria e informatica con ottima conoscenza della lingua inglese. Per le posizioni di addetti allo sportello si selezionano però anche giovani soltanto diplomati. Con ottima predisposizione per le relazioni.

Abbiamo visto, dunque, che ci sono opportunità di lavoro per tutti da Ferrero, con diploma e laurea in Poste Italiane e Credem.