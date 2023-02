Lavare questi 5 capi delicati in lavatrice è un errore clamoroso: ecco cosa può succedere

La lavatrice è un elettrodomestico fondamentale per avere un bucato profumato e pulito perfettamente. Ma alcuni tessuti sono delicati e sarebbe meglio lavarli a mano con attenzione per non rischiare di rovinarli.

Gli elettrodomestici facilitano i lavori casalinghi noiosi e ci permettono di risparmiare tempo e fatica in molte faccende. Sarebbe dura rinunciare alle nuove tecnologie, come lavastoviglie e aspirapolvere, perfetti alleati in casa. Ancora più comoda è la lavatrice, uno strumento ormai evoluto e all’avanguardia che risolve non pochi problemi e rende il nostro bucato perfettamente pulito e profumato. Se dovessimo lavare a mano tutti i capi della famiglia, non avremmo neanche un minuto di tempo per rilassarci sul divano.

Usare questo straordinario elettrodomestico è molto facile, grazie anche alla possibilità di impostare temperatura e programmi adeguati in base al tipo di abbigliamento. Infatti l’unico accorgimento è selezionare un ciclo di lavaggio che non rovini i tessuti, basta controllare sempre i simboli dell’etichetta. Alcuni indumenti, poi, sono particolarmente delicati e non basta escludere la centrifuga o evitare l’acqua calda. Per farli durare a lungo presuppongono un lavaggio diverso.

Lavare questi 5 capi delicati in lavatrice è un errore da non fare

Nonostante le nuovissime tecnologie, il lavaggio a mano per i capi più fragili rimane il più sicuro per non rischiare di compromettere un determinato tessuto. Inoltre, bisogna fare attenzione a tutti quegli articoli che potrebbero danneggiare il cestello, come ad esempio i reggiseni con ferretto o cappelli con visiera rigida. Sicuramente un materiale pregiato che dovremmo escludere dal lavaggio meccanico è la seta. Quindi sottovesti, top, canottiere, abiti più eleganti realizzati con questo tessuto leggero andrebbero lavati a mano, per scongiurare disastri. Meglio metterli a mollo in una bacinella con acqua tiepida, o fredda, versare un detersivo adatto che non danneggia le fibre, o usare il sapone di Marsiglia.

Attenzione anche ai maglioni di lana, che possono facilmente infeltrire o restringersi, a causa della temperatura sbagliata o centrifuga troppo veloce. Anche in questo caso, immergiamo il capo in una bacinella con detersivo delicato, acqua a temperatura ambiente, per evitare uno shock termico. Se non siamo esperti, con un lavaggio in lavatrice sbagliato e casuale potremmo dire addio al nostro maglione preferito. Ancora, rischiamo di deformare, strappare e sfibrare gli indumenti in pizzo mettendoli in lavatrice con tutto il resto del bucato. Avendo una trama delicatissima sarebbe più opportuno sciacquarli a mano con un sapone delicato e acqua fredda, senza strizzarli con forza.

Microfibra e pelle

Non tutti sanno che anche i panni, asciugamani e accappatoi in microfibra dopo un classico lavaggio in lavatrice potrebbero perdere il potere assorbente. È consigliabile sciacquarli a mano con acqua tiepida e mai calda, lasciandoli asciugare in modo naturale, senza asciugatrice. Bisognerebbe lavare addirittura a secco le giacche in pelle, con un panno umido ed un sapone delicato. Se lavati in lavatrice, finirebbero per danneggiarsi e perdere la loro forma originale, meglio usare prodotti spray e rimedi poco aggressivi. Quindi, attenzione, lavare questi 5 capi delicati in lavatrice è un errore che potremmo facilmente evitare con un semplice lavaggio a mano.