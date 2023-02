Da oggi prova a mettere sulla scopa la schiuma da barba o un sacchetto: i risultati sono straordinari

Nessuno può sfuggire alle noiose pulizie di casa, rimuovere la polvere dai pavimenti e sbiancare le fughe è un passaggio fondamentale. Scopriamo 2 inaspettati trucchetti per farlo velocemente senza spendere troppo.

Pulire ogni angolo di casa durante la settimana può risultare molto faticoso, anche dal punto di vista economico. Acquistare un singolo prodotto per ogni tipo di superficie potrebbe, infatti, costarci un patrimonio a fine mese. Per questa ragione in tanti sperimentano soluzioni alternative che possano fare risparmiare sul conto finale. Spesso, ci affidiamo a dei semplici ingredienti della dispensa per fare brillare pavimenti, elettrodomestici, fornelli, sanitari, vetri e mobili di vari materiali.

Potrebbero essere dei validi alleati l’acido citrico, il bicarbonato, l’aceto, gli agrumi, il sale, oli essenziali e altri mix sorprendenti a costo zero. Questi elementi possono davvero fare la differenza ed aiutarci nei lavori domestici, velocizzando le pulizie con il minimo sforzo.

Un trucchetto efficace: da oggi prova a mettere sulla scopa la schiuma e i pavimenti brilleranno

Sbiancare le fughe, eliminare sporco, unto, capelli, peli di gatto o cane dal pavimento è difficile e noioso, ma bisogna farlo frequentemente. Probabilmente è uno dei punti più ostici di casa e si nota subito se non è lucido. Dovremo quindi spazzarlo praticamente ogni giorno, passare un panno che cattura la polvere e successivamente passare il mocio con un detersivo. In questo caso può essere d’aiuto un trucchetto efficace che ci permette di non acquistare mille prodotti e rinunciare senza sensi di colpa all’aspirapolvere.

L’ingrediente di cui avremo bisogno, però, non si trova nella dispensa della cucina, perché stiamo parlando della schiuma da barba. Non solo è perfetto per smacchiare la vasca da bagno, tessuti, per fare risplendere specchi e rubinetteria, ma è utile per pulire fughe e sgrassare piastrelle. Il metodo è molto semplice e veloce: basterà distribuirne in quantità sull’estremità di una scopa nuova e pulita. Quindi cominciamo a strofiniamo sulla superficie da ripulire, facendo un po’ di pressione. Una volta distribuita in ogni angolo, passiamo uno mocio in microfibra bagnato per rimuovere le tracce. Da oggi prova a mettere sulla scopa la schiuma e noterai subito la differenza, il pavimento brillerà in pochi minuti!

Una busta di plastica cattura polvere

Un rimedio efficace a costo zero, che pochi conoscono, per rimuovere tutta la polvere in eccesso dai pavimenti è usare un semplice sacchetto di plastica. Possiamo riciclarlo dopo aver fatto la spesa e dovremo rivestire completamente la scopa, legando i manici tra loro, per fissarli al meglio. Questo metodo permetterà di dire addio ai panni elettrostatici costosi, perché sarà più facile rimuovere anche i granelli di polvere più fini. Grazie all’elettricità statica potremo catturare tutto lo sporco, poi basterà gettare via la busta, inoltre, potremo ripulire con lo stesso trucchetto divani o altre superfici in tessuto.