Si festeggia in Puglia uno dei Carnevali più antichi d’Europa, con una bellezza naturale da non perdere

Si festeggia in Puglia uno dei Carnevali più antichi d’Europa-ghimpresaturistica, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Entra nel vivo il mese di febbraio e con esso tutte le celebrazioni che riguardano il Carnevale. Anche laddove non esiste una vera e propria tradizione, infatti, tra domenica prossima e la successiva si festeggerà in maschera. Andiamo a scoprire un piccolo paese della Puglia, poco noto al grande pubblico, che, ogni anno, mette in scena un Carnevale davvero speciale.

Non sarà Cento, né Viareggio. Tantomeno Venezia o Fano, ma il fatto che non sia un Comune particolarmente famoso non vuol dire che non abbia comunque fascino. Anzi, semmai è proprio il contrario. Appartenente alla città metropolitana di Bari, Putignano è un luogo incantevole in cui si festeggia uno dei Carnevali più antichi d’Europa. Non solo, perché il suo territorio nasconde alcune perle dal valore inestimabile.

25.000 abitanti, proprio nel centro della Murgia, in posizione collinare con delle terrazze naturali che si affacciano sulla natura circostante. La roccia carsica è uno degli emblemi di questa cittadina che dista 30 chilometri dal centro di Bari. Addirittura, qui il Carnevale inizia il 26 di dicembre! Con la festa di Santo Stefano Martire, la cui reliquia è conservata all’interno della Chiesa di Santa Maria La Greca. Una splendida struttura con una facciata barocca, che ospita anche altre pregevoli opere, come l’icona della Madonna Bizantina.

Cosa vedere a Putignano in Puglia

Molto suggestiva è la grotta carsica che ospita la Chiesa ipogea di San Michele Arcangelo, che dista solo 3 chilometri dal centro storico. Si pensa che sia stata costruita nel 591 dopo Cristo grazie alla volontà di Papa San Gregorio. Uno scenario davvero straordinario che ospita anche una statua della Vergine col Bambino attribuita a Stefano da Putignano, uno degli scultori principali del Rinascimento italiano.

Piazza Plebiscito è il cuore pulsante di questo Comune. Su di essa si affacciano la chiesa madre intitolata a San Pietro, il Palazzo Balì, residenza antica dei Cavalieri di Malta, e il Sedile. Un edificio storico che è stato sede del governo della città per moltissimi anni. Poco fuori dal centro, non deve mancare la visita alla Chiesa di San Domenico, ma, soprattutto, quella alla Grotta del Trullo. Uno dei luoghi più belli di tutta la Puglia. Stalagmiti e stalattiti millenarie, giochi di luce su delle spettacolari infiorescenze di calcare. La natura della roccia carsica modellata dall’acqua.

Si festeggia in Puglia uno dei Carnevali più antichi in Europa, andiamo tutti a Putignano

Poi a febbraio, Putignano si trasforma in una sorta di paese dei balocchi, con le celebrazioni del Carnevale. Una festa che inizia il giorno dopo Natale e che arriva quasi alle idi di marzo. Con il giovedì come giorno simbolo della settimana. Quello in cui si festeggiano le varie categorie a cui appartengono i cittadini di Putignano. Fino al clou, quello dedicato alle persone sposate, simpaticamente chiamate Cornuti.

Quest’anno cadrà il 16 febbraio e sarà una giornata dedicata all’elezione del “Gran Cornuto dell’anno”, tra i personaggi di spicco dello star system italiano. In realtà, infatti, il termine cornuto non si riferisce solo al tradimento ma a persone con grandi competenze e forti meriti. Tradizione e goliardia si mescolano in una festa che non ha solo maschere e carri tra le sue particolarità. Si festeggia in Puglia uno dei Carnevali più antichi e folcloristici d’Europa. Putignano, una meta che merita assolutamente una visita.