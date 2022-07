La lavatrice è presente in ogni casa. È uno di quegli elettrodomestici ormai divenuti indispensabili. È di una comodità estrema. Sarebbe davvero impossibile, infatti, poter pensare di farne a meno. Ci rendiamo conto della sua utile importanza quando accade qualche guasto e il bucato si accumula. Tuttavia, nonostante la sua estrema utilità, fare la lavatrice non è semplice. Anzitutto, bisogna separare i panni bianchi da quelli colorati. Inoltre, è importante fare una distinzione tra i vari tessuti. Lino e cotone sono piuttosto resistenti. Al contrario, seta, raso e lana rientrano invece nella categoria dei delicati. Gli asciugamani di spugna sono piuttosto resistenti, però, tendono a seccarsi. Ma, con i giusti accorgimenti, possiamo evitare qualsiasi disastro durante il lavaggio e avere così i nostri capi sempre morbidi e profumati.

I capi scuri hanno il grosso difetto di scolorire con il passare del tempo. Ci sono molti rimedi naturali per risolvere questo problema. Prima di procedere con il normale lavaggio, potremmo ad esempio mettere a mollo i panni in una soluzione composta da acqua e una tazza di aceto. È molto utile per fissare i colori dei capi che andremo a lavare. In alternativa, possiamo miscelare il detersivo con il succo di un limone. Ma non sono questi, però, gli unici sistemi disponibili.

Lavare i capi neri a mano e lavatrice non solo con aceto e limone

Un altro ingrediente molto efficace è il pepe nero in grani. Agendo come un abrasivo, va ad eliminare i residui di sapone, prima causa dello sbiadimento dei colori. Prima di azionare la lavatrice dobbiamo mettere nel cestello un cucchiaino di grani di pepe nero. Procedere quindi con un programma a freddo o, comunque, a basse temperature. Al termine del lavaggio i capi saranno belli puliti e molto brillanti. In fase di risciacquo, il pepe si dissolve del tutto e dona nuova vita ai colori.

Inserire nel cestello della lavatrice una bella manciata di sale grosso, poi, aiuterebbe a ravvivare il colore nero e i toni scuri in generale. Per dare più brillantezza ai capi scuri potremmo poi avvalerci di due coloranti assolutamente naturali e utilizzati fin dai tempi antichi. Ci riferiamo a tè e caffè. Efficaci con i capi neri o molto scuri, è sufficiente versare due tazze di una delle due bevande nel cassetto del detersivo.

Per il lavaggio a mano, infine, si consiglia di lavare i vestiti scuri in una bacinella piena di acqua a cui andremo ad aggiungere:

1 bicchiere di tè;

2 cucchiai di sale grosso;

1 bicchiere di aceto.

Ecco quindi cosa fare e cosa usare per ravvivare o lavare i capi neri a mano oppure nella lavatrice. Ricordiamo infine che i panni scuri vanno stesi al rovescio e mai a diretto contatto con la luce del sole.

