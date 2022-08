Siamo in piena estate e gli accessori più usati e più in vista in casa sono gli asciugamani e i teli da mare. Non potrebbe essere altrimenti dal momento che si aspetta il weekend o ogni momento libero per potersi concedere un po’ di relax in spiaggia o in piscina. I teli da mare sono indispensabili perché ci permettono di stare seduti sulla sabbia senza sporcarci e, soprattutto, ci salvano dai batteri che possono essere presenti nei lettini delle spiagge attrezzate.

Il problema è uno solo e si presenta quando si torna a casa. Come si fa a lavare gli asciugamani e gli accessori da mare senza rovinarli? Ci sono diversi materiali di cui sono composti i teli, ci sono diversi lavaggi disponibili. Ogni volta che si torna a casa i teli sono sporchi di sabbia, di sudore, di acqua del mare, di olio e creme abbronzanti.

Tuttavia, lavare asciugamani e teli da mare a mano e in lavatrice è semplice, basta seguire alcune piccole regole. Tutto si farà in poco tempo e, soprattutto, nel modo giusto in modo da non rovinare i materiali ed avere tutto pulito e morbido per la prossima giornata di mare o di piscina.

Lavare asciugamani e teli a mano e in lavatrice senza rovinarli

Il primo procedimento da tenere in considerazione è quello in lavatrice. Ci sono una serie di accortezze da mettere in pratica prima di eseguire il lavaggio. Per prima cosa gli asciugamani vanno asciugati del tutto all’aperto e poi vanno sbattuti energicamente. Sabbia e alghe non devono entrare nella lavatrice. Fatto questo, un aspetto molto importante è la temperatura. Questa deve essere bassa: 40° per il cotone, 30° per la spugna usando poco detersivo e poco ammorbidente.

Invece, se la modalità scelta è quella a mano, ci sono una serie di passaggi da rispettare per non danneggiare i capi. Per prima cosa scuoterli energicamente per eliminare la sabbia, poi metterli in ammollo in una bacinella piena di acqua tiepida per almeno un’ora. Aggiungere un po’ di sapone Marsiglia e sciacquarli per bene.

Qualche consiglio in più sul trattamento

Usare sempre il detersivo per prodotti delicati. Mai aggiungere ammorbidente al lavaggio in lavatrice se i teli sono in microfibra. Invece del detersivo si possono usare 20 g di acido citrico sciolti in 100 ml di acqua da aggiungere alla vaschetta. Nel lavaggio a mano per tenere vivi i colori è possibile usare due cucchiai di aceto bianco. Prima di metterli ad asciugare sbatterli con forza, azione che deve essere ripetuta anche quando saranno completamente asciutti.

Lettura consigliata

È Bandiera Blu questa spiaggia libera dell’Adriatico che ha ottimi prezzi