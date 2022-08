Ah, la France! Luogo di meraviglie, cultura, svago, cibo, moda e persone. E poi Parigi, la città dell’amore, con le sue luci, i suoi vicoli, i suoi palazzi e i suoi ristorantini chic.

Una città dinamica, in movimento e che incanta sempre i suoi turisti. Per questo un fine settimana a Parigi è sempre una buona idea, anche se già ci siamo stati. Tornare in alcuni posti e riviverli in maniera diversa è sempre bello. Dopo un po’ di tempo impariamo a conoscere la città e iniziamo a scoprire anche posti nuovi, tipici e meno turistici.

Dove pranzare o cenare nella capitale francese

Ovviamente a Parigi non si resta denutriti: infatti è piena di deliziosi posti dove mangiare. Sparsi per i vari arrondissement possiamo trovare posti tipici, piccolini e intimi, oppure più commerciali o le grandi catene.

Veramente delizioso è L’Annexe, un piccolo ristorantino dove al massimo 20 persone possono entrare, che si trova in 13 Rue des Trois Frères.

In uno storico vicolo di Parigi, al 59-61 di Rue Saint-André des Arts, sorge invece La Jacobine, ristorantino con piatti tradizionali francesi come la zuppa di cipolla oppure il coq au vin.

Ci sono poi anche altri ristorantini dove è possibile mangiare. La lista è molto interessante e appetitosa.

Che mangiar di buono e tipico francese in Francia e 2 posti a Parigi

Oltre alla soupe à l’oignon e al coq au vin, che abbiamo citato prima, ci sono tantissimi altri cibi tipici. Alcuni di questi ovviamente sono un pochino scontati, come ad esempio l’omelette, l’escargot, il foie gras e il boeuf bourguignon, altri invece sono meno famosi.

Una ricetta ad esempio poco conosciuta è il cassoulet, un piatto con fagioli bianchi, cosce d’anatra e carne di maiale di diversi tagli. Questo era un piatto della tradizione contadina francese, oggi lo cucinano quando ci sono le riunioni familiari.

A Parigi possiamo trovare anche molti piatti che però, ad esempio, trovano le loro radici nella Francia del Nord. Ad esempio la quiche Lorraine, tipica della Alsazia, oggi è possibile trovarla in qualsiasi ristorante o forno francese. Questa la possiamo prendere anche d’asporto e possiamo mangiarla mentre passeggiamo per Parigi.

E possiamo gustare ancora la carbonnade alla fiamminga, il gratin dauphinois, la bouillabaisse, la blanquette di vitello e la hachis parmentier. Ora abbiamo alcune idee su che mangiar di buono e tipico francese in Francia e dove possiamo andare a Parigi a cenare.

