È Bandiera Blu questa spiaggia libera dell’Adriatico che ha ottimi prezzi

Si trova tra Riccione e Cattolica a 15 chilometri da Rimini questa località balneare della Riviera Adriatica, molto conosciuta dai turisti che amano questa parte di costa. Si tratta di un posto tranquillo in cui le famiglie possono fare le vacanze organizzandosi al meglio e in totale sicurezza.

Ci sono eventi sportivi, manifestazioni e feste che coinvolgono i vacanzieri ed è meta degli amanti di barche e sport nautici. I porti sono pieni di imbarcazioni ancorate, ma anche gli amanti della velocità fanno spesso tappa grazie al circuito intitolato a Marco Simoncelli.

Insomma, gli elementi per divertirsi e rilassarsi non mancano a Misano Adriatico, dove la marina di Portoverde ha trasformato il territorio. Ci troviamo in una delle più attraenti località della costa che non ha niente da invidiare a quelle più rinomate del Mediterraneo. Il lungomare è stato completamente rinnovato e dotato di infrastrutture, passaggi pedonali, negozi, parchi e piscine. Le vacanze non sono mai noiose.

Indicazioni importanti

È Bandiera Blu questa spiaggia libera di Misano che può vantare anche per l’estate 2022 diversi riconoscimenti per la pulizia delle acque.

Tra le 4 Bandiere riconosciute c’è Parco del Mare Nord, che nella zona antistante Piazzale Venezia nasconde una spiaggia libera comodissima tra gli stabilimenti Calypso 7 e Romina 8. Il bus di servizio è il 125 e la fermata è la 61.

Se vogliamo sfruttare il litorale, possiamo noleggiare bici o scooter è girare la zona che ha tutte le comodità. La conferma di questi premi ci da l’idea di come Misano Adriatico sia diventata un luogo in cui trovare tante certezze in un periodo caotico come quello delle vacanze. Soprattutto durante la stagione alta.

Anche nel mangiare, la posizione della località fa la differenza. La cucina tipica è formata da piatti che sono vie di mezzo tra la tradizione del mare e quello dell’entroterra. Il pesce è ottimo e di qualità ma anche i prodotti agricoli e la carne non sono da meno. L’olio d’oliva ha, invece, i riconoscimenti DOP.

È Bandiera Blu questa spiaggia libera dell’Adriatico che ha ottimi prezzi

Anche i giovani non si annoiano da queste parti. Aquafan e Oltremare sono vicini e le varie discoteche hanno proposte di ogni tipo. Se siamo a Misano Adriatico con la famiglia, possiamo visitare l’Oasi Faunistica e Osservatorio ornitologico sul torrente Conca. Possiamo anche praticare gli sport insieme ai nostri figli più grandi sfruttando gli impianti sportivi all’avanguardia. Oltre ai soliti Tennis, Calcetto e Padel, troviamo la pista per il karting e il mini golf. Il 10 di agosto Portoverde si anima per la festa di San Lorenzo.

Insomma, se decidiamo di visitare questa zona non rimarremo delusi. Anche i prezzi sono competitivi. Ombrellone e lettino costano 16 euro in stagione alta, ma se prenotiamo per tutta la settimana i prezzi sono ancora più bassi. Con 66 euro potremmo sistemarci in spiaggia senza problemi.

