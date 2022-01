Uno degli obiettivi di molti italiani è quello di poter presentare un ISEE che consenta loro di accedere ai benefici statali. Si pensi che, da quest’anno, anche l’Assegno Unico, che ha sostituito tutte le misure a favore della famiglia, ne è condizionato. Sicché, mantenere un indicatore il più basso possibile faciliterebbe la fruizione di Bonus e agevolazioni. Però, intervenire sul valore ISEE non è affatto facile. Tuttavia, in molti non conoscono questi 3 incredibili metodi per abbassare legalmente l’ISEE, senza rischiare alcuna sanzione.

Qui indicheremo degli accorgimenti da prendere prima della presentazione della DSU che, però, non sono efficaci in tutti i casi. Il metodo migliore resta sempre quello di presentare un ISEE corrente, ma è possibile solo in determinate circostanze. Partiamo, comunque, per gradi e diamo atto delle 3 soluzioni legali per abbassare l’ISEE.

Anzitutto, poiché ai fini ISEE rilevano due parametri che sono i redditi e i patrimoni, si deve cercare di incidere su di essi. Si consideri che si tratta di quelli relativi a due anni prima della presentazione della DSU. Il primo metodo consiste nell’intervenire sulla giacenza media dei conti correnti. Ma come? Semplicemente mediante la cointestazione di un conto corrente bancario o postale. In questo modo, la quota di spettanza che va ad incidere sull’ISEE si riduce della metà dell’importo. Deve, però, trattarsi di una persona esterna al nucleo familiare, altrimenti il gioco non sortirebbe comunque alcun risultato. Se si opta per questa soluzione, è bene assicurarsi preventivamente di puntare su una persona di fiducia. Altrimenti si finirebbe per ricavarne uno svantaggio.

Secondo metodo del tutto legale per abbassare l’ISEE è quello di intervenire sui beni immobili inabitati. Questo perché il possesso di essi aumenta l’ISEE, soprattutto quando siano inservibili e inabitati. Pertanto, l’escamotage consiste nel concedere l’immobile in usufrutto. Infatti, la nuda proprietà non rientra nel calcolo ISEE.

Ultima spiaggia

Ultima e definitiva modalità consiste nel richiedere l’ISEE corrente. Ciò in quanto, per quest’ultimo, non rilevano i redditi e i patrimoni di due anni prima bensì quelli dell’anno precedente. In tal modo, si può abbassare l’indicatore e avere maggiori possibilità di accedere ai benefici a sostegno del reddito. Si consideri che questa è la strada più largamente preferita, in quanto più diretta e meno complicata.