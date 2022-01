Se cerchiamo un alimento che sia buono, croccante ma anche ricco di vitamine e minerali, non possiamo che scegliere i broccoli. In questa stagione gli scaffali dei supermercati ne sono pieni e dovrebbe esserlo anche il nostro frigorifero.

I broccoli, infatti, sono ortaggi che fanno molto bene alla salute e sono anche fonte di vitamine importanti, come la C. Anche per questo motivo, infatti, fanno parte di questa lista di cibi importanti anche per aiutare il sistema immunitario.

Grazie ai suoi componenti, il broccolo aiuterebbe il metabolismo, riuscirebbe a contrastare le infezioni e favorirebbe la salute della pelle, della vista e delle mucose. Per non parlare dei minerali, che aiuterebbero le ossa, i denti e la salute cardiovascolare.

Per questo motivo, è importante inserire i broccoli nella propria alimentazione. Ecco una ricetta squisita per mangiarli, nella versione di un fantastico contorno ottimo per accompagnare i secondi piatti.

Irresistibili questi bocconcini di broccoletti pronti in soli 10 minuti e perfetti per accompagnare carne e pesce

Ingredienti:

1 broccolo;

3 acciughe;

olive nere snocciolate q.b.;

peperoncino;

aglio;

olio, sale e pepe.

Procedimento:

Iniziamo con la pulizia del broccolo. Tagliamo il gambo duro del broccolo, scartiamo le foglie o le parti rovinate e dividiamo tutte le cime.

Mettiamo sul fuoco una pentola con acqua salata e aspettiamo che quest’ultima arrivi a bollore, quindi versiamo i nostri pezzetti di broccoli. Lasciamo passare 5 o 6 minuti, fino a quando i broccoli saranno finalmente morbidi e, a quel punto, scoliamoli.

Un contorno saporito e piccante al punto giusto

A parte, in una padella, versiamo un filo d’olio e 2 spicchi d’aglio, quindi lasciamo soffriggere il tutto per qualche minuto. Aggiungiamo in padella le acciughe tagliate in pezzi ridotti, le olive nere sminuzzate e 2 peperoncini piccoli. Se vorremo aumentare la piccantezza della ricetta, dovremo lasciare i peperoncini in padella fino a fine ricetta, o potremo aggiungere del peperoncino in polvere.

Mischiamo, facciamo cuocere il tutto per 2 o 3 minuti e poi aggiungiamo le nostre cimette precotte. Versiamo in padella un paio di mestoli d’acqua calda e lasciamo cuocere il tutto per altri 10 minuti, con il coperchio chiuso.

Controlliamo la cottura e, in caso di necessità, aggiungiamo ulteriori mestoli di acqua bollente. Quando i broccoli avranno raggiunto la consistenza desiderata, il nostro strepitoso contorno sarà finalmente pronto! Le cimette saranno diventate dei buonissimi e piccoli bocconcini adagiati in un morbido sughetto saporito con acciughe e olive nere! Insomma, saranno davvero irresistibili questi bocconcini di broccoletti pronti in soli 10 minuti e perfetti per accompagnare carne e pesce!