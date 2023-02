La salopette donna è il nuovo capo cool della primavera. Ecco quelle più desiderate

Da indossare come vogliamo. La salopette è pronta a conquistare la stagione calda dell’anno. In diversi tessuti e colorazioni questo capo sta già facendo una strage di cuori.

Forse in pochi lo avrebbe detto, ma la salopette torna per la primavera 2023. Salopette e non tutina elegante, quindi parliamo proprio di quel capo super funzionale con la sua forma a T che ricorda le divise da lavoro unisex. Oggi una donna può indossare liberamente un pantalone oggi, ma un tempo non era così. E la salopette ci fa fare un tuffo nel passato a quegli anni in cui le donne finalmente furono libere di indossare ciò che volevano. Un cambiamento storico, un’elevazione del guardaroba che può ancora accadere declinando il tutto al contemporaneo.

Must have della primavera

Stiamo parlando di un capo veramente cool da portare in primavera e possiamo abbinarlo in tantissimo modi diversi e tutti super carini. Non solo sono tanti i modi per indossarla, ma sono poi tanti anche i i materiali con cui è realizzata, e allora proprio per questo motivo la salopette rientra tra i capi più trendy da indossare nelle giornate di sole quando si cerca un look comfy ma alla moda.

E così possono essere di jeans, come le vuole la tradizione, oppure in pelle, ma anche in cotone o in tessuti tecnici. Per non parlare poi del colore, che potrà riprendere quelli delle tendenze estive oppure anticipare il colore tendenza del prossimo inverno che, secondo le correnti fashion week, sembra essere il giallo.

La salopette donna è il nuovo capo spring-summer 2023

I brand che hanno inserito nelle loro collezioni dei prodotti come le salopette sono veramente tanti. Sono marchi low budget, che quindi non hanno un prezzo particolarmente alto, come ad esempio Zara, H&M, Mango e tanti altri.

Ma poi abbiamo anche Gucci che la realizza in velluto nero, Celine che la trasforma in un abito in denim, da

Woolrich è in twill di cotone kaki e Kenzo che la disegna di jeans con collo a V.

Un capo che possiamo abbinare veramente come meglio preferiamo perché possiamo usare una t-shirt, una camicia con i volant, oppure una felpa o ancora una canottiera. Per le scarpe anche libera scelta che possono essere con il tacco oppure delle sneakers, senza rinunciare però alla scelta di qualche sandalo oppure ballerina. E così la salopette donna è il nuovo capo 2023 spring-summer.