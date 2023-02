L’app per il telefono che chi ha più di 30 anni dovrebbe assolutamente avere

Esistono applicazioni per smartphone utili in tanti momenti della quotidianità. Sono talmente tante che è difficile avere una panoramica completa. La diffusione di alcune risale a diversi anni fa e nonostante l’utilità alcuni potrebbero non conoscerle. Ecco un esempio che per molti diventerà un supporto a cui non si potrà rinunciare.

Spesso si guardano le applicazioni installate sul telefono e si nota come molte siano utilizzate pochissimo. Al contrario ci sono altre app che tutti dovrebbero avere e che, invece, magari non si conoscono. Succede perché la loro diffusione risale a diversi anni fa e perdono un po’ di attenzione mediatica.

L’app per il telefono da installare

Un esempio è Fotoscan. Quando uscì per la prima volta se ne parlò tanto. Anche perché si tratta di un’applicazione di Google. Il suo nome per esteso è, infatti, Fotoscan di Google Foto.

Ma a cosa serve Fotoscan? Serve a digitalizzare le vecchie foto. Semplificando il concetto, consente di assimilare il lavoro della fotocamera del telefono a quello di una scanner.

Cosa fa nello specifico

Per rendere maggiormente l’idea di ciò a cui potrebbe servire è meglio fare degli esempi concreti. Chi ha più di trent’anni è probabile che abbia in un cassetto diverse foto da bambino in formato cartaceo. O che magari le ritrovi a casa dei genitori o dei nonni.

Sfruttando Fotoscan avrà la possibilità di acquisirle, farle diventare un file immagine del proprio dispositivo con un grande livello di resa qualitativa. Non ci saranno, ad esempio, i riflessi che si avrebbero scattando una “foto sulla foto”. Il risultato è frutto dell’ottimizzazione tecnologica che dipende da questo software.

Diventerà così molto facile archiviare un vecchio album di foto. Lo si potrà avere sempre a portata di mano tramite i propri dispositivi o addirittura salvarlo in cloud. Non a caso, come già detto, l’app in questione si chiama FotoScan di Google Foto, ossia il servizio di archiviazione delle immagini del colosso di Mountain View.

Dove scaricarla e come usarla

L’app si scarica facilmente sia per Android su Play Store che per iPhone su App Store. Quando si avvia per la prima volta, in maniera intuitiva, propone un’animazione che ne spiega il funzionamento.

In linea di massima si deve fare uno scatto sulla foto cartacea, poi muovere il telefono in direzione dei punti che abbiano a schermo. La combinazione delle immagini acquisite consentirà di digitalizzare l’immagine. Esistono, inoltre, ulteriori opportunità di rifinire il risultato, ad esempio definendo manualmente i bordi.

Un’app utile per tutti

Fotoscan, per certi versi, è da considerare come l’app per il telefono che tutti dovrebbero avere. Chi ha una certa età, ma probabilmente anche coloro i quali sono i più giovani che hanno conosciuto solo la fotografia “digitale”. Intesa come quella in cui la stampa delle foto è solo una conseguenza del file da custodire sul computer o magari da condividere sui social network.

Potrebbe, però, capitare anche a loro di voler avere una vecchia foto dei propri genitori o dei nonni digitalizzata.