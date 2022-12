L’Antico Egitto può aiutarci a vincere fino a 2mila euro grazie a questo nuovo Gratta e Vinci

Non solo i Gratta e Vinci che si comprano in tabaccheria o in edicola, ma ci sono anche quelli online, come questo nuovo Gratta e Vinci da 10 euro.

Ormai siamo sempre più costretti a trovare mille espedienti per riuscire a racimolare qualche soldo in più. Anche se il nuovo Governo aiuterà molte famiglie in difficoltà, grazie alla nuova manovra economica, bisogna sempre trovare il modo di arrotondare. I soldi non bastano mai e poi è anche giusto, ogni tanto, togliersi qualche soddisfazione.

Va bene pagare la TARI, l’IMU, l’F24 e le bollette di luce e gas, ma sarebbe anche bello avere qualche euro in più per noi. A maggior ragione, ora che arriva il Natale e vogliamo toglierci, magari, qualche sfizio in più.

Esistono tanti giochi che ci permettono di vincere qualche euro

Non sempre il nonno viene a farci visita di notte per darci i numeri da giocare. Anche se poi è importante sapere su quali ruote puntare. Anche noi dobbiamo fare la nostra parte, se vogliamo disporre di qualche euro in più in tasca. Ed è il motivo per il quale in tanti giocano, ogni giorno, con i Gratta e Vinci.

E non solo con quelli cartacei che si comprano in edicola o in tabaccheria. A partire dalle nuove lotterie istantanee uscite a novembre, come Magico Natale. In tanti hanno imparato a giocare virtualmente, con i cellulari o il pc, anche se quei Gratta e Vinci fanno vincere soldi reali. Senza dover uscire di casa. La cosa fondamentale, però, e val la pena ribadirlo, è che la ludopatia è un problema importante e non va mai sottovalutato. Va bene giocare ogni tanto, ma senza mai esagerare.

Ecco come si gioca a questo Gratta e Vinci ispirato all’Antico Egitto

Qualche mese fa era uscito, in versione cartacea, il Gratta e Vinci “Sfinge d’Oro”, che faceva vincere dei bei premi. Ebbene, da poco è uscita la versione online, ovvero “Sfinge d’Oro Linea Plus”. E l’Antico Egitto può aiutarci a vincere fino a 2mila euro con questa versione digitale del Gratta e Vinci.

Costa 10 euro e si gioca così. Ci sono ben tre giochi diversi. Nel primo ci sono cinque sfingi e dobbiamo cercare di trovare 2 o 3 simboli uguali, cliccando poi su Premio per capire quanto avremmo vinto. Il secondo gioco è ancora più facile. Dobbiamo evidenziare i numeri vincenti che potrebbero farci sognare. Sono 5.

L’Antico Egitto può aiutarci a vincere fino a 2mila euro e ci sono varie possibilità di farlo

A questo punto, dobbiamo cliccare sulle 15 piramidi poste sotto, sperando di trovare numeri uguali a quelli vincenti. Essendo una Linea PLUS, ci viene fornita una ulteriore riga di piramidi da scoprire. In pratica, avremo 20 tentativi in tutto. A questo punto, ecco che potremmo giocare con il terzo gioco.

Qui, ci sono quattro simboli da cliccare e per vincere dobbiamo trovare due importi uguali. Se così fosse, vinceremmo proprio quella cifra. Come sempre, la cosa che interessa ai giocatori è sapere quali siano le possibilità di vittoria. I 2mila euro del primo premio li vince 1 ogni 1.297,30 giocate. Il premio da 500 euro, invece, 1 ogni 710,06 giocate. Che probabilità di vincere premi superiori al costo della giocata (10 euro) abbiamo? Ebbene, una giocata ogni 7,98 è vincente premi superiori ai 10 euro spesi. Ovvero, dai 20 euro in su.