Quando ci appare il nonno in sogno dovremmo giocare il 47 solamente su queste ruote

C’è un film, molto divertente, con protagonista Totò. Si intitola “Totò e i re di Roma”, l’unica pellicola nella quale, tra l’altro, compare con Alberto Sordi. Ebbene, qui, il personaggio di Totò, disoccupato, decide di morire per poter dare, in sogno, i numeri vincenti alla moglie, così da giocarli al Lotto.

Che la gente, in piena crisi, speri che qualche defunto venga, di notte, a dare la terna vincente, è, quindi, normale e succede da anni. Anche se le bollette del gas dovrebbero, finalmente, diminuire, purtroppo c’è tutto il resto che continua ad aumentare.

Su quali ruote giocare i numeri di un sogno è importante saperlo per sperare di vincere

E vincere qualche decina o centinaia di euro in più male non fa per far quadrare i conti del budget familiare. Non tutti, però, sono abituati a giocare al Lotto. E non sanno come fare quando, ad esempio, un defunto ci appare in sogno comunicandoci, a suo modo, dei numeri.

Che poi non è che si debba, per forze di cose, aspettare quando ci appare il nonno in sogno. Ci sono dei trucchi al Lotto che qualcuno prova per sperare di vincere con pochi euro. O dei numeri “fortunati” che vengono estratti più frequentemente. Tornando ai sogni, però, anche gli oggetti o gli animali potrebbero essere indicatori di numeri da giocare al Lotto. E, per farlo, si dovrebbe seguire un trucco semplice. Poniamo di aver sognato un cane, il cui numero corrispondente è il 6.

Ecco come e dove giocare il numero dell’animale sognato

Il trucco di alcuni giocatori del Lotto è quello di puntare sulla ruota che ha l’iniziale di ciò che si è sognato. In questo caso, sarà Cagliari la ruota prescelta per giocare il nostro 6. Torniamo però a nostro nonno. Che, poi, non deve necessariamente essere lui. Va benissimo qualsiasi defunto decida, dall’aldilà, di venirci a fare visita.

Dove si giocano i numeri sognati? Come giocare al Lotto i numeri dei morti? Perché sarebbe un peccato avere il terno da giocare e sbagliare la ruota. Insomma, faremmo bene ad informarci per bene, prima di puntare i nostri euro.

Quando ci appare il nonno in sogno, ma anche gli altri defunti, ecco cosa dobbiamo fare

Premesso che, come si suol dire, morto porta vivo, ovvero sognare un defunto è, di solito, positivo, cosa fare con i numeri? Allora, il morto che parla, si sa da tradizione, corrisponde al numero 47. Da abbinare poi ad eventuali numeri che ci vengono comunicati o a situazioni che viviamo nel sogno. Ad esempio, se ci apparisse con il cane, dovremmo, appunto, pensare all’ambo 6-47.

Dove giocare il 47? Uno, potrebbe pensare di farlo sulla ruota della propria città. Ad esempio, se fossimo di Milano, su quella ruota. Invece, va benissimo quella ruota, ma non è la sola sulla quale puntare. Infatti, il 47 e gli altri numeri comunicati dal defunto andrebbero giocati anche sulla ruota di Bari. Che è considerata quella dei morti. Non solo. Gli stessi numeri andrebbero provati anche su quella Nazionale. E se non abitassimo in un capoluogo dove ci sono le estrazioni? Dovremmo puntare alla ruota più vicina a casa nostra. Esempio, se fossimo di Monza e sognassimo il defunto, dovremmo giocare i numeri su Bari, Milano (la più vicina), Nazionale.