Il nostro Paese è davvero affascinante e sa regalarci scorci e panorami indimenticabili. Ogni Regione e territorio italiano nasconde un fascino tutto suo. Il mare in periodo estivo è sicuramente la meta più gettonata perché rilassa e allo stesso tempo meraviglia. Parlando di acqua cristallina e paesaggi da cartolina sarebbe impossibile non citare la Sardegna. Sebbene si trovi in Italia, quest’isola paradisiaca è in grado di offrirci vacanze degne dei migliori Caraibi.

Oggi vogliamo offrire un tributo a questa Regione e consigliare a chi ha ancora le valigie in mano o già sogna le prossime ferie dei posti unici. L’anima della Sardegna sono queste 3 spiagge mozzafiato che ricordano il paradiso. Eccole, illustrate con il supporto della nostra Redazione.

In pieno relax sulla spiaggia di Tuerredda

La Sardegna è fiera di ospitare al suo interno la magnifica spiaggia di Tuerredda. Ci troviamo nella parte meridionale dell’isola, tra Capo Spartivento e Capo Malfatano, in zona Teulada. Questo lembo di terra è un vero eden in cui scordarsi di ogni pensiero e concedersi il riposo allo stato puro. Un mare che più azzurro non si può e sabbia fine la caratterizzano e la rendono una vera attrazione per i turisti. Come se non bastasse, proprio di fronte si può intravedere l’omonimo isolotto circondato dalla macchia mediterranea, raggiungibile a nuoto. Per salvaguardare il territorio l’accesso alla spiaggia dovrebbe prevedere tuttora accessi limitati.

Tra ginepri e sabbia candida ecco Su Giudeu

Restiamo nel sud della Sardegna per parlare di un comune che ospita una spiaggia da sogno. Chia, località nel territorio di Domus De Maria può vantare uno dei litorali più belli d’Italia. Per chi non l’avesse mai visitata o addirittura non ne avesse mai sentito parlare, la spiaggia di Su Giudeu è un vero gioiello italiano. Qui ci si può meravigliare di fronte alla distesa bianca di sabbia o all’acqua limpidissima, ma non solo. Con un po’ di fortuna si possono infatti fare incontri incredibili con la fauna del luogo, come i polpi. Il fondale poco profondo rende poi Su Giudeu adatta anche ai nuotatori poco abili e ai bambini.

L’anima della Sardegna sono queste 3 spiagge mozzafiato che ricordano il paradiso: l’indimenticabile Rena Majori

Questa volta ci spostiamo nella parte settentrionale della Sardegna, in provincia di Sassari. Qui non si potrà che restare di stucco di fronte allo splendore della spiaggia di Rena Majori. Situata nel piccolo comune di Aglientu, questo litorale ammaglia per la semplicità del suo paesaggio. Dalla sabbia che molti vorrebbero mettere in tasca come souvenir alle caratteristiche rocce di granito sull’acqua, fino alla pineta che fa da cornice. Tutto qui è un chiaro richiamo alla natura incontaminata. Davvero imperdibile per una vacanza che scalderà i cuori.

