Sono emozionanti, magici e sembrano portarci in altri mondi. Stiamo parlando dei paesaggi più particolari del nostro Paese. L’Italia da questo punto di vista è la scelta più azzeccata perché è in grado di offrircene davvero molti. Alcuni sono arcinoti, di altri invece finora non se ne conosceva l’esistenza. È il caso di questo paesino immerso nel panorama toscano, il cui territorio circostante ci catapulterà in un’altra dimensione. Con il suo fascino non ha nulla da invidiare alle località più famose. Scopriamone subito le bellezze e la particolarità.

Un posto fuori dal comune che ammaglia

In provincia di Pisa, tra le colline toscane sorge Larderello. Il nome di questo paese probabilmente suonerebbe come nuovo alle orecchie di molti di noi, ma le sue peculiarità sono davvero straordinarie. Innanzitutto c’è da dire che, per le sue risorse elettriche e geotermiche, Larderello è proprietà dell’Enel da diverso tempo. Ma non è questo ciò che ci deve colpire. Ben più interessante e incredibile è ciò che racchiude la zona nella quale è immerso, chiamata Valle del Diavolo.

Sembra l’Islanda questo grazioso borgo d’Italia che ospita geyser e terme naturali

Si dice abbia addirittura ispirato la Divina Commedia di Dante la zona di Larderello. Tutt’attorno al paese si possono vedere tantissimi crateri che gettano fuori acqua calda. Questo paesaggio ricorda molto quello di un Paese dell’Europa Settentrionale. Non a caso sembra l’Islanda questo grazioso borgo d’Italia che ospita geyser e terme naturali.

Oltre a soffioni boraciferi e lagoni, infatti, il territorio circostante ospita anche caldissime sorgenti termali. Le più conosciute, anche se meno famose rispetto a quelle di San Filippo e Saturnia, sono le terme della vicina località di Sasso Pisano. Qui ci si può rilassare completamente immersi in vasche apposite. Piccole per il vero, ma uniche per il loro aspetto rustico ma ben curato.

Per chi avesse sete di cultura, invece, nella zona di Larderello vi sono ben tre punti di interesse visitabili. Il Museo della geotermia di Larderello, il Parco Naturalistico delle Biancane di Monterotondo e il Parco Tematico delle Fumarole di Sasso Piano. Non ci resta perciò che fare le valigie e metterci in viaggio per questo affascinante borgo italiano.

Approfondimento

Sembra uscito dal libro delle fiabe questo bosco incantato che stimola la curiosità