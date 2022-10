L’andamento delle Borse americane indica rialzo imminente

L’autunno per molti è un mese triste perché, dopo le vacanze estive si torna al tran tran quotidiano. Si esce da casa di meno, si viaggia pochissimo, e per molti la mancanza di moto porta anche ad appesantirsi e a perdere la linea. A questo proposito ci sono diversi modi per dimagrire, ma attenzione alle diete fai date come quelle di mangiare solo frutta e verdura per un mese. Fra settembre e ottobre però per i mercati, dal 1898 ad oggi, si sono create sempre buone opportunità di investimento.

Infatti, in questi mesi soprattutto ad ottobre, si registrano minimi importanti, dai quali ripartire ciclicamente fino a fine aprile. Questi movimenti tendono a svilupparsi quando la fiducia per futuri rialzi è quasi ai minimi, e la maggioranza degli addetti ai lavori proietta ulteriori minimi dei prezzi. Dal punto di vista grafico, la chiusura di venerdì fa registrare che l’andamento delle Borse americane indica una elevata probabilità a favore di un rialzo del 10/15% in pochi mesi.

I prezzi hanno chiuso la scorsa settimana ai seguenti livelli:

Dow Jones

31.082,56

Nasdaq C.

10.859,72

S&P 500

3.752,75.

Rally di alcuni mesi e di almeno il 15% alle porte

In rosso la previsione annuale, in blu il movimento reale dei prezzi su scala settimanale.

Il setup del 17 ottobre potrebbe aver riallineato previsione e grafico.

I livelli che potrebbero condizionare i movimenti di breve degli indici

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 30.206. Ribassi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana inferiore a 29.997.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 10.542. Ribassi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana inferiore a 10.542.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.647. Ribassi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana inferiore a 3.638.

I nostri Trading systems indicano che l’andamento delle Borse americane da ora in poi potrebbe essere al rialzo, e quindi si potrebbe tornare a investire in azioni.