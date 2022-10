Come togliere le macchie d’olio su pietra, muri e vestiti anche senza lavare

Quando ci mettiamo ai fornelli può succedere di sporcare. Soprattutto alcune preparazioni, come ad esempio i fritti, possono macchiare fornelli, muri, piastrelle e pavimenti ma anche i nostri vestiti. Quante volte è successo di ritrovarci a buttare via vestiti perché rovinati dalle macchie? L’olio è uno dei prodotti più difficili da rimuovere da tessuti e superfici. Tuttavia, per fortuna possiamo eliminare macchie di unto e grasso anche senza lavare i capi ricorrendo a qualche piccolo trucco. Tutti noi, quando possibile, ancora oggi ricorriamo agli antichi rimedi della nonna. Oggi vogliamo spiegare come eliminare in modo facile e veloce le macchie di olio usando pochi prodotti molto comuni.

Come togliere le macchie d’olio su pietra, muri e vestiti senza usare la lavatrice

A volte, le nostre giornate sono così affollate dagli impegni che non abbiamo nemmeno il tempo di usare la lavatrice. Se ci siamo macchiati con l’olio d’oliva, potremo usare il ferro da stiro per risolvere il problema. Facciamo scaldare il ferro da stiro e nel mentre posizioniamo un sacchetto di carta come quelli del pane sulla macchia. Quando il ferro sarà ben caldo, passiamolo sulla carta per qualche secondo. La macchia d’olio con il calore del ferro si trasferirà sulla carta.

Un altro rimedio utile è usare l’alcol a 90°. Versiamo sulla macchia una spruzzata di alcol e lasciamolo agire per qualche minuto. Basterà spazzolare il capo per eliminare ogni traccia di olio dai capi.

Cosa usare per togliere le macchie d’olio prima del lavaggio

Il sale ha la straordinaria capacità di assorbire umidità e unto. Tutto ciò che dobbiamo fare è gettare una manciata di sale sulla macchia da rimuovere. Questo rimedio è particolarmente indicato per tessuti delicati. Strofiniamolo sulla macchia e poi immergiamolo in una bacinella d’acqua calda. A questo punto, potremo decidere se lavare il capo a mano o in lavatrice, ma in entrambi i casi la macchia verrà via facilmente.

Se abbiamo invece a che fare con macchie d’olio vecchie e aloni di unto, possiamo usare aceto e borotalco. Applichiamo un velo di borotalco sulla macchia e lasciamolo agire per un’ora. Infine, spruzziamo un po’ di aceto bianco sulla macchia prima di procedere al lavaggio. In questo modo, anche le macchie più vecchie e ostinate spariranno.

Cosa usare per eliminare le macchie d’olio dalle superfici

Non sono soltanto i nostri vestiti ad essere a rischio di macchie. Quando cuciniamo è possibile sporcare anche muri, piastrelle e pavimenti.

Se l’olio finisce su un pavimento in pietra, dobbiamo correre tempestivamente ai ripari usando il borotalco. Lasciamolo agire per qualche minuto e nel frattempo prepariamo una soluzione a base di acqua calda e sapone di Marsiglia. Immergiamo una spazzola in questa soluzione e strofiniamola sulla macchia. In men che non si dica la macchia sarà sparita.

Per rimuovere le macchie d’olio dalle piastrelle sarà sufficiente usare una soluzione di acqua calda e aceto. Grazie alle sue proprietà sgrassanti le superfici torneranno a risplendere.

Se l’olio finisce sul pavimento, possiamo versare sulla macchia della farina. Questa assorbirà l’olio velocemente e quando laveremo il pavimento non ci saranno più tracce.

Come rimuovere l’olio dai muri senza rovinare la pittura

Infine, se l’olio schizza sui muri non dobbiamo allarmarci. Per non rovinare la pittura, applichiamo velocemente del borotalco sulla macchia. Lasciamo agire per mezz’ora e poi immergiamo uno spazzolino in acqua e sapone neutro. Strofinando delicatamente la macchia andrà via e non appena il muro sarà asciutto non ci saranno più tracce.

Abbiamo visto come togliere le macchie d’olio su pietra, muri e vestiti in modo efficace. Basta soltanto agire rapidamente e usare i giusti prodotti.

