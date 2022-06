Lancinante mal di testa con narice chiusa e non solo potrebbero essere sintomi di questa emicrania terribile che è la peggiore di tutte

In Italia, una persona su due soffre di mal di testa. Considerando che, dalle statistiche, dovrebbero essere circa 26 milioni gli individui tormentati da questo disturbo, si fa presto a fare la percentuale. Purtroppo, non sempre il mal di testa viene trattato con la giusta considerazione e serietà. Si pensa che “prendere la pastiglia che così passa” sia la soluzione giusta. Forse perché è talmente comune che, secondo l’OMS, il mal di testa è tra le prime dieci disabilità al Mondo. Sbagliamo, però, a sottovalutarlo, perché è sempre l’avvisaglia di qualcosa che non funziona.

Attenzione a questo particolare mal di testa che non va sottovalutato

Il male alla testa ci sembra unico, ma in realtà potrebbe essere il sintomo di sindromi diverse tra loro, che possono colpire chiunque, in generale, o magari in particolare gli uomini o le donne. Per questo non dobbiamo minimizzare, ma prendere seriamente questo segnale che il corpo ci manda. In particolare, lancinante mal di testa con narice chiusa e non solo potrebbero essere i sintomi di una delle forme più gravi di emicrania. Si tratta del cosiddetto mal di testa a grappolo e ci spiega molto bene l’Istituto Superiore di Sanità di cosa si tratti.

La cefalea a grappolo si caratterizza per colpire, con un dolore forte, un solo lato della testa. Di solito si concentra in una zona che circonda l’occhio. Se ne soffriamo è un guaio, perché è tra i peggiori mal di testa che potremmo patire. Colpisce una persona su 500 o 1.000 e può venire ad ogni età, anche se è più facile che si manifesti dopo i 20 anni e su individui di sesso maschile. Le persone maggiormente a rischio sembrerebbero essere i fumatori.

Il mal di testa si definisce a grappolo perché arriva senza preavviso e per attacchi ripetuti, anche otto al giorno. Durano parecchie settimane (di solito da 4 a 12 settimane) e sono intervallati da periodi dove, invece, scompare, magari per mesi o anni. Di solito, questo mal di testa è accompagnato da uno o più sintomi. Tra questi, rossore e lacrimazione dell’occhio, palpebra gonfia o abbassata, restringimento della pupilla, sudorazione facciale, narice chiusa o gocciolante, arrossamento dell’orecchio.

È fondamentale rivolgersi al proprio medico di famiglia per fare delle indagini. Già i sintomi potrebbero essere inequivocabili, ma, a volte, una TAC o una risonanza magnetica cerebrale sono necessarie per escludere altre malattie con disturbi simili. Il mal di testa a grappolo non mette a rischio la vita, ma certamente ne compromette la qualità.

