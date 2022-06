I primi caldi sono arrivati e molti di noi iniziano a mal sopportare il clima umido e soffocante. In questa stagione, il dolce più amato dagli italiani è sicuramente il gelato, fiore all’occhiello della nostra arte culinaria. Senza latte, allo yogurt, aromatizzato alle spezie o classico, questa pietanza si può preparare con i più svariati ingredienti. Oggi vogliamo parlare di un gusto molto originale, che è apparso da poco tempo nelle gelaterie più prelibate. Vedremo perché è il gelato dell’estate questo gusto originale che in molti associano al salato, ma che in realtà è dolcissimo.

Una spezia amatissima in Medio Oriente

Se pensiamo ai classici gusti del gelato più amati dagli italiani ci vengono in mente cioccolato, fiordilatte, stracciatella, crema all’uovo e pistacchio. Chi ama la creatività magari osa con gusti più ricercati come la cassata, il caramello salato e tutta la schiera di frutti esotici come il cocco, il frutto della passione e il mango.

Negli ultimi tempi, gelatai e pasticceri hanno introdotto nuovi gusti, spesso prendendo ispirazione da culinarie straniere ed esotiche. Ed è così che non è più raro trovare gelati aromatizzati al tè e alla rosa, ma anche ai datteri e alla fava tonka. Oggi parliamo di un ingrediente speciale che altro non è che la spezia più preziosa e costosa, secondo alcuni anche la più buona ed intensa.

Stiamo parlando ovviamente dello zafferano, polvere rossa estratta dall’omonima pianta della famiglia delle Iridacee. Questa pianta mediterranea è prodotta e consumata in dosi massicce nella zona del Medio Oriente, in particolare in Iran e Iraq.

È il gelato dell’estate questo gusto sano e buonissimo che spopola dalla Versilia alla Costa Smeralda

In questi Paesi lo zafferano è usato come insaporitore per riso e verdure, ma anche e soprattutto nella preparazione di dolci da forno come biscotti, torte e dolci al cucchiaio. Ed è proprio traendo ispirazione da queste pietanze che lo zafferano è entrato a far parte degli ingredienti più amati dai pasticceri. In quattro e quattr’otto lo zafferano è diventato il gusto più amato dell’estate nelle gelaterie più raffinate d’Italia che propongono opzioni gourmet.

Il gelato aromatizzato con questa spezia possiede il classico colore giallo intenso e un sapore unico ed inimitabile. Pungente ma balsamico, conquista tutti con il suo profumo che ci fa viaggiare lontani. Spesso viene abbinato alle scaglie di cioccolato e alla ricotta con il miele, ma anche a ingredienti più preziosi come l’oro zecchino in pagliuzze.

Lettura consigliata

Un golosissimo dolce della tradizione italiana che nessuno conosce più