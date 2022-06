La bicicletta fa bene alla nostra salute sotto tantissimi aspetti e questa è una certezza. La scienza, infatti, si è più volte interrogata sugli effettivi benefici apportati dalla bicicletta.

Molte persone, infatti, cercano per anni lo sport più adatto per loro, perché vorrebbero dimagrire o tonificare il proprio fisico. Spesso, però, si finisce per l’abbandonare l’attività fisica dopo pochi allenamenti, per mancanza di tempo, di voglia o di altro. In questi casi, quindi, sarebbe meglio focalizzarsi su un’attività che non sia particolarmente complicata.

Esistono, infatti, sport che, all’apparenza sembrano molto facili ma che, se fatti con il giusto impegno e la costanza, possono aiutarci a raggiungere i risultati desiderati. Uno di questi è proprio la bicicletta. Oltre a far perdere peso, l’allenamento in bicicletta ci aiuterebbe a migliorare tantissimi aspetti del nostro corpo. Oltre a questi, anche il cuore ne gioverebbe. Ecco in che modo praticarlo, anche da chi ha raggiunto i 60 anni.

Andare in bici fa dimagrire, ma pochi sanno che farebbe bene anche al cuore se fatto in questo modo

Gli appassionati di bicicletta si riconoscono subito, anche grazie a un fisico asciutto e tonico. Pedalare, infatti, rinforzerebbe i muscoli, soprattutto quelli delle cosce e dei polpacci, ma non solo. Questo tipo di attività aiuterebbe anche a prevenire problemi all’apparato cardiovascolare, come infarti e ictus.

Lo descrive Humanitas, che spiega come la bicicletta sarebbe consigliata per allenarsi e rinforzare il fisico anche dopo interventi al cuore o infarti. Andare in bicicletta, infatti, comporta un importante impegno fisico, il che aiuterebbe anche a bruciare calorie. Per questo, quindi, andare in bici fa dimagrire, ma aiuterebbe anche a migliorare l’umore.

Ecco come farlo per ottenere risultati visibili

Per vedere risultati veri e tangibili, però, non basterebbe utilizzare ogni tanto la bicicletta. Ovviamente, bisognerebbe sollecitare il proprio fisico, nel modo giusto. Per questo che si dovrebbe eseguire una pedalata sostenuta, indicativamente tutti i giorni, per almeno 30 minuti, con ritmo serrato. In sostanza bisognerebbe mantenere un’andatura sostenuta e percorrere diversi km ogni giorno.

Proprio perché non richiede particolari competenze fisiche, questo sport sarebbe spesso consigliato anche a chi ha raggiunto i 60 o 70 anni d’età. Ricordiamo, però, che prima di iniziare un’attività fisica, è sempre consigliabile consultare il proprio medico curante, per consigli e suggerimenti.

Inoltre, ricordiamo che anche la camminata sarebbe un’ottima alternativa per restare in forma e bruciare calorie.

