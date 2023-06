Pulire il salottino del patio e renderlo splendente per tutta l’estate senza rovinarlo? Ecco quali oli usare e quali essenze miscelare

Sono diversi i materiali che possiamo scegliere per arredare il patio della nostra casa. Plastica, legno o metalli vanno bene ma per pulirli è necessario scovare i giusti prodotti. Alcuni sono ideali per tutte le superfici e sono in grado di mantenerli splendenti per tutta la stagione.

È importante che siano arredi di buona qualità, quindi resistenti oltre che comodi. Perché devono stare all’aperto 24 su 24 e reggere a caldo, umidità e polvere. Noi possiamo contribuire preparando trattamenti che aiutino a preservarli e a mantenerli puliti per il maggior tempo possibile.

Le miscele naturali sono indicate per questo tipo di operazioni, dobbiamo solo capire quali ci conviene scegliere e come prepararle. Gli arredi più economici sono quelli in plastica che solitamente si sporcano più in fretta e scoloriscono facilmente. Spesso lavarli semplicemente con acqua e sapone potrebbe non bastare. Gli arredi in vimini sono serbatoi di sporcizia per via degli intrecci, la pulizia dovrebbe avvenire con ammoniaca ma sarebbe meglio evitare. Nel legno invece si forma la muffa ed è necessario trovare rimedi che proteggano nel lungo periodo. Per quanto riguarda il metallo dobbiamo evitare che si opacizzi.

Piante preziose

Pulire il salottino del patio è un impegno, rende quest’attività stancante, per questo dobbiamo trovare dei rimedi che ci aiutino. Gli oli essenziali sono molto utili da questo punto di vista. Si ricavano dalle piante, dai fiori, dalle foglie, dalle sommità fiorite, dalle radici e dai frutti. Possiamo farne scorta facilmente o comprarli direttamente in negozio. Se siamo appassionati e vogliamo ricavarli personalmente evitiamo i solventi, procediamo con piccoli torchi facendo una spremitura a freddo.

Per eliminare la muffa dal legno possiamo utilizzare il Tea tree oil, per lucidare possiamo ricorrere al pompelmo oppure all’eucalipto. Se vogliamo sbiancare la plastica l’olio migliore e senz’altro quello al limone. Se vogliamo pulire vimini o rattan dopo aver eliminato la polvere con l’aspirapolvere passiamo l’olio di menta o l’olio di Neem che hanno anche capacità antibatteriche. Non a caso si usano spesso per pulire la cuccia del cane quindi quando dobbiamo pulire con delicatezza e garantire la salubrità dei posti in cui dormono i nostri animali domestici.

Pulire il salottino del patio più volte durante le pulizie quotidiane

Per combattere la muffa e rendere splendenti gli arredi del patio possiamo mischiare 100 ml di aceto e 15 gocce di Tea tree oil. Versiamo il liquido in un contenitore con tappo spray e avremmo un prodotto molto più efficace della candeggina. Con 300 gocce di eucalipto e pompelmo e 100 ml di alcol e un bicchiere di acqua calda otteniamo il nostro prodotto lucidante perfetto per sedie e tavoli di metallo. Possiamo anche mischiare i 2 tipi di olio per avere un liquido ancora più potente.

Se vogliamo sbiancare la plastica mettiamo una manciata di sale grosso e 20 gocce di olio di limone da diluire in 2 bicchieri di acqua calda. Il salotto oltre che bianco sarà anche molto profumato, e a lungo. Durante l’estate il clima è variabile e le miscele aiutano a prescindere da temperature e cambiamenti improvvisi del meteo. L’olio di Neem e la menta possono essere impiegati insieme oppure singolarmente miscelate solo con l’acqua. Non è necessario aggiungere altri prodotti. Vimini e rattan sono materiali delicati e questi rimedi agiranno perfettamente senza rovinarli anche se decidiamo di pulire gli arredi più volte durante la stessa settimana.