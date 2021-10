Ciò di cui parleremo in questo articolo potrebbe diventare la nuova passione degli amanti del fitness o semplicemente qualcosa da provare per curiosità.

In questo ambiente di certo le novità non mancano ma questo nuovo allenamento è una tendenza che sta spopolando sui social, in particolare su Instagram.

È un workout alla Rocky Balboa, spartano e grezzo, con un attrezzo insolito per i nostri tempi più moderni e sofisticati.

Di cosa si tratta? Andiamo a scoprirlo leggendo l’articolo di oggi.

L’allenamento che sta spopolando sui social e che tutti vogliono provare si fa con questo particolare oggetto

Stiamo parlando del “tyre workout”, un hashtag che su Instagram vanta più di 14 mila post.

In italiano possiamo tradurlo con “allenamento con la ruota” o con lo pneumatico di una macchina, di un camion e finanche di un trattore.

Questo è uno degli attrezzi meno usuali nel mondo del fitness e che però sembra avere notevole successo tra gli atleti di tutto il Mondo.

Inoltre, l’allenamento con la ruota prometterebbe di essere la perfetta combinazione tra divertimento e fatica. Un workout immaginato per sudare, eliminare stress e tensioni e bruciare qualche caloria, perfetto anche da fare in compagnia.

Ovviamente, però, prima di provarlo si consiglia di chiedere il parere di un esperto e di iniziarlo sotto la sua supervisione.

Infatti, esistono diverse tipologie di ruote e soprattutto diversi pesi e non tutti potrebbero essere indicati per il nostro fisico.

Gli esercizi più adatti

Sembrerebbe, poi, che la ruota si presti alla realizzazione di tantissimi e vari esercizi. Per esempio, gli squat e gli affondi ma anche sollevamenti e piegamenti. Potrebbe, poi, sostituire il kettlebell per lo swing.

Ma c’è anche chi, invece, cammina con la ruota sollevata sopra la testa. O chi la solleva dal pavimento e la spinge in avanti, ributtandola sempre sul pavimento. Oppure anche chi crea dei veri e propri percorsi, mettendo una ruota davanti all’altra, per saltargli dentro velocemente.

In questo modo, quindi, l’allenamento con la ruota potrebbe mettere in gioco tutto il corpo, dai polpacci alle spalle, per una sessione intensa e completa.

Infine, un workout del genere avrebbe tante funzioni positive:

potrebbe sviluppare la nostra forza e la nostra resistenza;

potrebbe tonificare e scolpire il fisico;

infine, potrebbe agire come brucia grassi e antistress.

Quindi, l’allenamento che sta spopolando sui social e che tutti vogliono provare si fa proprio con questo particolare oggetto che non è altro che una ruota o pneumatico.

Raccomandiamo, però, massima attenzione e di evitare il fai da te casalingo ricercando, invece, una palestra specializzata.

