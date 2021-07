La decisione di diventare madri è un passo molto importante nella vita di ogni donna e di ogni coppia. Il corpo femminile si prepara sia fisicamente che psicologicamente ad accogliere una nuova vita. Spesso non è molto facile restare incinta e a volte si hanno brutte sorprese.

È importante prepararsi in anticipo facendo i controlli necessari e gli esami di routine per vedere se è tutto in ordine. Ma anche rallentare e iniziare a ridurre lo stress per accogliere uno stile di vita sempre più sano.

L’alimentazione perfetta per prepararsi a diventare mamme in 3 passi

Oltre al fatto di regolare il bioritmo e fare in modo che la donna sia il più rilassata e a suo agio possibile, bisogna curare l’alimentazione. Ci sono degli alimenti e dei complementi necessari che sono un supporto preziosissimo per il corpo femminile: zinco, omega-3 e calcio.

Gli omega-3 come sappiamo sono principalmente contenuti nel pesce e negli oli derivati dal pesce. Sono indispensabili durante la gravidanza, poiché una carenza di questa sostanza può provocare una grave malformazione del feto. In più può alterare lo sviluppo normale del cervello del neonato e avere delle ripercussioni sulla vista.

Anche lo zinco contribuisce al mantenimento dell’equilibrio ormonale, evita di avere dei bambini prematuri o sottopeso. Inoltre previene le smagliature che sono delle cicatrici che spesso restano indelebili e segnano a vita la pelle della futura mamma.

Altri elementi fondamentali per una gravidanza sana ed equilibrata

Ecco l’ultimo step per seguire l’alimentazione perfetta per prepararsi a diventare mamme in 3 passi: calcio e vitamina D3 necessari alla costruzione delle ossa.

Il calcio serve per la struttura ossea e la costruzione dei denti del feto per evitare che non debba attingere a tutte le riserve della madre. La vitamina D3 facilita l’assimilazione del calcio e protegge le ossa e i denti della donna incinta. Inoltre previene e riduce la predisposizione al rachitismo nel neonato.