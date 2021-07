Esistono macchie difficili da rimuovere e che rendono il bucato poco piacevole da fare. Tra queste, l’olio è una delle cose più difficili da rimuovere da vestiti, tessuti e anche dalle scarpe.

Infatti, può capitare di sporcare le scarpe con l’olio, e se non si fa attenzione si rischia di rovinarle per sempre. Eppure, esiste il modo per ripulire le scarpe dalle macchie d’olio e continuando a leggere vedremo come fare.

Pulire le scarpe dalle macchie d’olio sarà una passeggiata sapendo come fare

A volte capita che per distrazione o per errore ci si versi l’olio sulle scarpe. In questi casi, a seconda del tessuto della scarpa potrebbe essere più o meno semplice ripulire le calzature. Infatti, se le scarpe sono in camoscio o in pelle, è meglio portarle a lavare in lavanderia, chiedendo l’aiuto di un esperto.

Invece, se si tratta delle comuni scarpe da ginnastica, seguendo questi semplici passi si potranno lavare comodamente a casa:

a) cospargere borotalco, o farina, sulla macchia: questi prodotti assorbiranno buona parte dell’olio. Dopo circa 20 minuti, spazzolare via il borotalco in eccesso. Se invece si è usata la farina, è meglio aspettare più a lungo, almeno un paio di ore, prima di rimuoverla dalla macchia;

b) smacchiare con candeggina: in particolare, è meglio usare la candeggina delicata e lasciarla agire per 5 minuti. La candeggina servirà a rimuovere il residuo di macchia che il solo borotalco non è riuscito a eliminare;

c) sciacquare con acqua: dopo aver rimosso la macchia d’olio, sfregare con un panno umido le scarpe;

d) ora la scarpa sarà pulita e per un risultato migliore si consiglia di lasciare asciugare lontano dalle fonti di calore.

Attenzione a non commettere questo errore comune

Seguendo questi passaggi sarà una passeggiata pulire le scarpe dalle macchie d’olio sapendo come fare.

Per cui, anche le macchie più ostinate si possono rimuovere. L’importante è agire in tempo e non commettere l’errore molto comune di lavare con il lavaggio classico in lavatrice le scarpe sporche d’olio. Altrimenti, la macchia si fisserà nelle scarpe e sarà molto più difficile da rimuovere.