La bioetica è una scienza che pone l’umanità di fronte a delle nuove sfide. Vediamo come in questi ultimi anni ci sono stati numerosi cambiamenti in grado di portare nuove soluzioni.

Queste nuove possibilità grazie a tecnologia e scienza ci stanno però rendendo meno umani e più cyborg? Questa appunto la domanda etica a cui ciascuno si trova a rispondere.

Congelare i propri ovuli è la nuova frontiera della bioetica per le donne

Sono del 2020 le ultime leggi sulla bioetica decretate nelle assemblee nazionali in Francia. Il disegno di legge, che riporta 36 articoli e circa 2500 modifiche di legge, ha adottate nuove misure. Queste saranno approvate dal Senato francese e in seguito presentate a livello comunitario in Europa.

I 4 punti principali sono:

la procreazione medicalmente assistita;

l’autoconservazione degli ovuli;

la conservazione dei gameti;

la ricerca sull’embrione e sulle cellule staminali embrionali.

Le donne avranno la possibilità di congelare i propri ovuli in vista di una futura gravidanza

Sul secondo e terzo punto la commissione non si è resa favorevole. Soprattutto questa possibilità è stata rifiutata dagli istituti sanitari pubblici e privati. Questa modifica di legge non è stata accettata.

Per quanto riguarda la modificazione e la creazione di embrioni per dei fini di ricerca sperimentale, anche questa è vietata. Sembra però invece possibile che la possibilità di modifiche embrionali a fini medici, per prevenire certi tipi di malattie sia possibile. È la nuova frontiera della bioetica per poter risolvere certe eredità genetiche che rischiano di mettere in pericolo il futuro nascituro e la madre. Anche per preservare le future generazioni.

Congelare i propri ovuli è la nuova frontiera della bioetica per le donne che diventa sempre più richiesta ma ancora non accettata. Questo permetterebbe di gestire e controllare ancora di più le nascite e trasformare completamente la vita sociale e il concetto di famiglia.