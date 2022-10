4 idee fai da te per decorare e colorare le ghiande abbellendo la casa

Gli spunti per il riciclo creativo sono tantissimi e non smettono mai di sorprendere. Anche con le ghiande possiamo realizzare alcuni lavoretti geniali e davvero originali. Questi frutti che crescono in abbondanza sulle querce maturano in genere da ottobre a dicembre. Se ne trovassimo qualcuno appeso mentre passeggiamo o vicino a casa, non esitiamo a raccoglierlo. Ci potrà servire per dare lustro all’abitazione. In che modo? Grazie a 4 idee fai da te per decorare e colorare che esporremo nelle prossime righe.

Come conservarle

Gli utilizzi delle ghiande sono vari e sorprendenti, grazie alla versatilità che contraddistingue questo frutto speciale. Come anticipato, le si potrebbe usare per simpatiche creazioni da realizzare nel tempo libero. Ma si rivelerebbero un ingrediente utile anche in cucina. In entrambi i casi, ci potrebbe far piacere sapere come si conservano al meglio. Non è un’operazione difficile, in quanto gli accorgimenti da prendere sono semplici e immediati. Innanzitutto, scegliamo i frutti appesi agli alberi, evitando quelli già caduti a terra. Le possibili infiltrazioni di umidità, infatti, potrebbero averli rovinati e resi inutilizzabili.

Scelte quelle che fanno per noi, possiamo sistemare le nostre ghiande in un contenitore in vimini forato. Immergiamolo in un corso d’acqua, per mantenerle fresche più a lungo e correggerne il retrogusto amarognolo. Oppure, potremmo metterle direttamente in un serbatoio o cisterna, riempita anch’essa con acqua, che dovremo cambiare periodicamente.

Una buona alternativa prevede l’essiccazione. Questo procedimento servirà a scongiurare il rischio che i frutti si alterino per l’attacco di muffe o parassiti, diventando immangiabili. Basterà cuocerli in forno dopo averli sciacquati, per poi lasciarli raffreddare totalmente.

Ecco 4 idee fai da te per decorare e colorare grazie al riciclo delle ghiande

Servendoci delle ghiande potremmo creare una bellissima ghirlanda colorata da appendere alla porta. Inseriamoci qualche fiore, della frutta secca e del peperoncino per renderla più variegata. Intrecciamo qualche rametto ed ecco pronta la nostra splendida idea da mettere in mostra. Come seconda opzione, potremmo ricreare un simpatico centrotavola che vivacizzi la stanza. Togliamo il cappuccio alle ghiande e dipingiamole con vernice acrilica del colore che preferiamo. Proseguiamo distribuendo della colla a caldo su un piatto o vassoio di carta. Non appena la vernice sarà asciutta potremo rimettere il cappuccio alle ghiande e incollarle alla superficie. Aggiungiamo pigne, aghi di pino o altri elementi decorativi per completare la creazione.

Un’idea più sbrigativa ma ugualmente curiosa consiste nel fare un ferma tovaglioli. In questo caso dovremo tagliare in due le ghiande e farvi passare un ferro filato nel mezzo. Dopo averlo chiuso in fondo lo taglieremo, e il nostro accessorio sarà pronto all’uso. L’ultima magia, poi, consiste nel procurarsi una vecchia cornice di legno e ridarle vita. Serviamoci della colla vinilica per attaccare alla superficie le ghiande, nel modo che preferiamo. Cerchiamo di essere il più originali possibile, per trasformare la cornice abbandonata nel miglior supporto per le nostre foto.

Le ghiande in cucina

Alcuni ingredienti sono una risorsa sottovalutata in cucina. Tra questi ci sono ovviamente i frutti di cui abbiamo parlato finora. Per sapere come mangiare le ghiande, potremmo rifarci ad alcuni pratici consigli ai fornelli. Ad ogni modo, prima di consumarle sarà necessario trattarle, magari bollendole in acqua più volte dopo aver tolto il guscio.

Dalle ghiande si può ricavare la farina per pane e biscotti, se si ha a disposizione una macina. Volendo si potrebbe anche tostare e tritare il frutto per amalgamarlo al caffè in polvere e dar sapore alla bevanda. Inoltre, le ghiande macinate sono un valido ingrediente nelle insalate fresche, in quella di patate e perfino nel purè. Stesso discorso per i dolci: inseriamole nella ricetta di un croccante o per preparare una deliziosa variante del burro di arachidi fatto in casa.