L’acconciatura per l’autunno è questo chignon giovanile anche per cerimonie

La pettinatura che si candida a diventare trend dell’autunno 2022 è un raccolto per capelli lunghi, ma anche di media lunghezza. Non spaventiamoci del nome che le riviste di moda gli hanno attribuito perché si tratta di uno chignon molto elegante.

L’acconciatura per l’autunno è questo chignon denominato “Campanellino”

Tutti ricorderanno la piccola fatina alata amica di Peter Pan. Nel film Disney Trilly, o Campanellino, ha uno chignon molto alto al centro della testa legato con un nastrino di raso. Una frangia-ciuffo incornicia il viso della fatina in miniatura. La pettinatura dell’autunno è proprio questo chignon alto. Leggermente in declino lo “Spiky” bun, chignon spettinato anni ’90 che è stato la tendenza dell’estate 2022.

L’acconciatura per capelli ricci

Questa acconciatura è perfetta per chi ha i capelli ricci e viene abbinata a morbide frange che copiose ricadono sul volto. I ricci sono l’ideale per un raccolto romantico e imperfetto come lo chignon Campanellino.

Come si fa lo chignon Campanellino

Raccogliamo tutti i capelli in una coda molto alta, appena dietro alla frangia. Infiliamo ora un elastico alla base della ciambella per chignon. Ora apriamo tutte le ciocche in modo da ricoprire la ciambella. Infiliamo un elastico sopra alla cipolla per chignon ricoperta dalle ciocche della nostra coda. I capelli che ne fuoriescono andranno fatti girare attorno a questo secondo elastico e le fisseremo con alcune forcine. Se volessimo sfruttare poi la pettinatura per creare una finta frangia, basterà far ricadere sul viso alcune ciocche senza avvolgerle attorno alla ciambella e senza fissarle con le forcine.

Uno chignon da cerimonia

Lo chignon Campanellino è perfetto sia come pettinatura per la sposa a cui fissare il velo sia come acconciatura per l’invitata. Potremo impreziosire lo chignon con degli strass per capelli come quelli, ad esempio, che hanno furoreggiato quest’estate grazie a Valentina Ferragni. Si tratta di un hair styling molto romantico che si consiglia con un outfit classico e senza tempo. Potremmo ad esempio abbinarlo a scollature all’americana quindi allacciate dietro al collo oppure al contrario ad abiti con il collo alto. La parte valorizzata, infatti è proprio il collo.

Maschera fai da te per preparare i capelli allo styling

Per evitare un elevato stress ai nostri capelli, si potrà applicare prima una maschera nutriente fai da te. Ci occorrerà solamente una banana matura e un cucchiaio di olio EVO. Frulliamo i due ingredienti con un mixer ad immersione. Applichiamo sui capelli, lasciamo in posa per 10 minuti e poi sciacquiamo con abbondante acqua. Sia la banana che l’olio EVO svolgono una funzione idratante istantanea. Mentre il frutto remineralizza e bilancia il pH del cuoio capelluto, l’olio idrata e dona vitamina E. Se invece avessimo bisogno di una cura istantanea ristrutturane potremmo preparare una maschera all’avocado.

L’acconciatura per l’autunno è questo chignon giovanile anche per cerimonie e matrimoni di stagione.

