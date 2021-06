Gli straordinari biscotti famosi in tutto il mondo nella versione senza farina grazie a TikTok

Chi non vorrebbe inzuppare un biscotto in una tazza di tè, di caffè o cappuccino? Le buone abitudini che ci aiutano ad affrontare con positività la giornata sono sempre le benvenute.

Nonostante la prova costume per alcuni sia stata già superata e per altri non ancora, non si può assolutamente non testare questi straordinari biscotti famosi in tutto il mondo nella versione senza farina grazie a TikTok.

Una ricetta facile e veloce con solo 5 ingredienti che ha spopolato sul web. Nel video del tiktoker si vedono pochi ingredienti mescolati in pochi minuti. Lo zucchero di canna, le gocce di cioccolato, uova, bicarbonato di sodio e il burro di arachidi sono gli ingredienti di questa straordinaria ricetta gustosa.

Biscotti croccanti fuori e dal cuore morbido sono perfetti anche per chi ha poco tempo da dedicare in cucina in quanto hanno una cottura lampo di soli 10 minuti a 230°C.

Ingredienti

1 bicchiere di zucchero di canna

1 bicchiere di burro di arachidi

mezzo bicchiere di gocce di cioccolato

1 uovo

1 cucchiaino di bicarbonato di sodio

Ecco la preparazione degli straordinari biscotti famosi in tutto il mondo nella versione senza farina grazie a TikTok

Iniziare a prendere tutti gli ingredienti, compresa una tazza o un bicchiere che occorrerà per poter avere lo stesso quantitativo. Prima di iniziare, accendere il forno al massimo della temperatura, circa 230°C. Se il forno può arrivare a temperature più alte, meglio ancora.

La cottura ottimale sarà quando si inizierà a vedere la crosticina del biscotto ben cotta. Prendere una teglia e foderarla con la carta da forno e iniziare la vera preparazione dei biscotti.

Prendere tutti gli ingredienti tranne le gocce di cioccolato e mescolare con l’aiuto di un cucchiaio o direttamente con le mani. Unire le gocce di cioccolato nell’impasto ottenuto e formare tante piccole palline, circa 10. Se si vuol mantenere la forma del biscotto un po’ più alto come i cookies, congelare le palline per 10 minuti.

Stendere delicatamente con le dita della mano le palline, partendo dal centro formando la forma del classico biscotto che potrà essere adagiato sulla teglia da forno e infornare. Quando i biscotti saranno pronti, lasciarli raffreddare completamente prima di servirli.