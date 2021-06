Torniamo a parlare delle tendenze moda che stanno spopolando in quest’estate 2021. Quest’anno le proposte sono veramente tante. Abbiamo visto gli slip dress con la loro morbidezza, oppure gli abiti chemisier e anche gli accessori must have come le perle e gli anelli pop. A questi aggiungiamo un’altra tendenza moda che abbiamo visto sfilare sulle passerelle estive. Tendenza molto sensuale, fresca ed elegante.

L’abito della stagione estiva da indossare per essere eleganti e fresche allo stesso tempo

Il dress di cui stiamo parlando ha un nome ben preciso ed è il cut out. In italiano cut out si può tradurre con ritaglio: infatti gli abiti presentano dei tagli in varie parti del corpo come ad esempio in vita, sulla schiena, sulle spalle o sul ventre.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Questo trend si può trovare sia sui long dress sia sui midi o mini dress. Ma vediamo alcune proposte fashion dell’abito della stagione estiva da indossare per essere eleganti e fresche allo stesso tempo.

Cosa abbiamo visto in passerella

Come appunto abbiamo scritto sopra questo trend è stato molto forte sulle passerelle milanesi, su quelle parigine, londinesi e anche di New York. Vediamo allora come i designer hanno declinato questo trend per le loro maison.

Partiamo da Milano dove Fendi disegna un abito che lascia scoperti i fianchi. Anche MSGM disegna un black dress con dei tagli circolari sui fianchi. Mentre a Parigi, da una parte, i tagli diventano molto più affilati con Mugler, disegnato da Casey Cadwallader, dall’altra Hermés immagina per la sua donna dei tagli dolci ed eleganti. Larghi e profondi sono invece quelli di Ami Paris, mentre tondeggianti sono quelli di Givenchy e Gabriela Hearst.

È questo l’abito della stagione estiva da indossare per essere eleganti e fresche allo stesso tempo. Ma questo trend non nasce e muore in passerella, arriva anche nella vita di tutti i giorni. Infatti sono sempre di più le star che lo indossano, sia lontano dai riflettori sia sotto i riflettori, come ad esempio ha fatto Zendaya con il dress giallo di Valentino haute couture agli Oscar 2021.

Approfondimento

Il vestito alla moda comodissimo e bello d’avere quest’estate indossato da tantissime star