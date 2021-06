Chi si approccia al mercato del lavoro spesso è spaventato dall’idea che avere una laurea sia essenziale per ambire a un’attività stabile e remunerativa. In verità, non è sempre così. Esistono lavori stimati e ben pagati che si possono fare legittimamente senza aver finito l’università. Un esempio tra i più lampanti è quello del personal trainer (o allenatore personale).

Può sembrare incredibile che per svolgere questa professione redditizia e molto richiesta non serve la laurea, eppure è così. Questa figura è in grande ascesa negli ultimi anni, ovvero da quando il mercato del wellness sta diventando sempre più esteso. Sempre più clienti cominciano a frequentare le palestre e l’età del primo ingresso si è sensibilmente abbassato.

Inoltre, le persone sono sempre più disposte a spendere per il proprio benessere fisico, chiedendo in cambio professionalità e competenza. Questo rende la carriera da personal trainer una delle più invidiabili al giorno d’oggi.

Contrariamente a quanto molti pensano, per diventare personal trainer non serve una laurea in scienze motorie. È chiaro che in alcuni casi può risultare un vantaggio, ma non è sempre così.

Esistono corsi altamente professionalizzanti che formano professionisti di assoluto livello e abilitano a questa professione. Per diventare personal trainer bisogna conseguire un diploma dopo aver frequentato un corso riconosciuto dal CONI. Diversi sono gli enti affiliati, che permettono di avere la qualifica (tra questi AIF, FIPE, FIF e altri).

Chi consegue questo diploma è abilitato a lavorare in palestra come assistente di sala o come trainer. È poi possibile diventare veri e propri allenatori personali: significa seguire un cliente alla volta. Questa figura deve istaurare un rapporto di grande fiducia con la clientela, seguendola nel suo percorso di ricomposizione fisica e mentale. La mansione è molto ben retribuita. Un personal trainer alle prime armi può arrivare a guadagnare 50 euro all’ora, uno più navigato fino a 80.

