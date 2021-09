Negli ultimi mesi di questo titolo ci siamo occupati prevalentemente per i suoi ribassi e per il suo essere, spesso, tra i quelli con la peggiore performance settimanale.

A partire da luglio, però, il titolo ha iniziato un movimento molto più contenuto, rispetto a quelli precedenti, muovendosi al rialzo tra i livelli 0,0372 euro e 0,056 euro. Questa ridotta volatilità potrebbe avere un effetto molto positivo sul titolo: fare trading con un rischio ridotto. Se, infatti, le quotazioni si muovono in un range di più ristretto oltre il quale si parte con un movimento direzionale, il risk/reward dell’operazione è minore. Quindi, la volatilità ridotta potrebbe preludere alla ripresa di un movimento direzionale sulle azioni Imvest.

Guardando al grafico delle quotazioni scopriamo che, come dicevamo prima, ci sono due livelli oltre i quali un forte movimento direzionale potrebbe iniziare.

Una chiusura settimanale superiore a 0,056 euro farebbe partire le azioni Imvest prima verso area 0,0784 euro e successivamente verso area 0,1026 euro. Potenzialmente, quindi, il titolo potrebbe raddoppiare la sua valutazione.

Qualora, invece, il movimento dovesse essere al ribasso l’obiettivo più vicino si trova in area 0,0078 euro. Un livello che se raggiunto implicherebbe un ribasso di oltre l’80% rispetto alle attuali quotazioni. Ricordiamo che negli ultimi tre anni il titolo ha perso oltre il 98% del suo valore. Un movimento così profondo al ribasso non dovrebbe sorprendere.

Dal punto di vista dei fondamentali non c’è molto da essere ottimisti. Infatti, qualunque sia il parametro utilizzato per valutare Imvest il titolo risulta essere fortemente sopravvalutato.

Prima di concludere ricordiamo che la capitalizzazione di Imvest è di poco inferiore ai 3 milioni di euro, per cui il titolo potrebbe andare incontro a violente escursioni di prezzi che aumentano il rischio di perdita in conto capitale per gli investitori.

La volatilità ridotta potrebbe preludere alla ripresa di un movimento direzionale: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Imvest (MIL:YIV) ha chiuso la seduta del 24 settembre a quota 0,044 euro in ribasso del 4,14% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale