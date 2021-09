Il Mondo è bello perché è vario e ognuno è diverso. Non tutti abbiamo uguali predisposizioni, sentimenti ed emozioni nelle stesse circostanze. La mente di ogni persona è estremamente complessa e non sempre propriamente prevedibile. La psicologia per questo è un campo estremamente affascinante che non smetterà mai di stupirci, portandoci a volte a scoprire aspetti che non ci saremmo mai aspettati. Infatti è inaspettato il motivo per cui alcuni provano disagio aprendo il cestino del cucito

La fobia specifica

Le fobie sono paure irrazionali e in grado di scatenare un forte malessere. Si distinguono in fobie complesse, come ad esempio quella sociale, e in specifiche.

Quelle specifiche si manifestano in presenza di un determinato oggetto, situazione o animale. Questi elementi sono in grado di inviare stimoli fobici, anche quando innocui. Il fobico in loro presenza proverà tutta una serie di sensazioni, tra cui ansia e fastidio. Ma potrà avere anche reazioni propriamente fisiche come tachicardia, vertigini, tremori, disturbo di stomaco, sudorazione e nausea.

È inaspettato il motivo per cui alcuni provano disagio aprendo il cestino del cucito

Nelle fobie la paura e l’ansia sono spesso immotivate, o comunque sproporzionate rispetto all’elemento che le scatena. In certi casi possiamo comprendere il fatto che dipendano da determinati animali o situazioni. Ci sorprenderà scoprire però che l’oggetto può anche essere qualcosa di totalmente inaspettato, d’altronde si tratta di paure irrazionali.

Una delle fobie meno note e più curiose, è la Koumpounophobia, un termine alquanto complicato che indica la fobia per i bottoni.

Coloro che ne soffrono non tollerano la vista e il contatto con i bottoni, che potrebbero suscitar loro sensazioni negative e malessere, più o meno accentuate. Come tutte le fobie potrebbe essere legata a qualche evento traumatico ricollegabile ai bottoni in qualche modo o avere altra origine.

Indubbiamente provoca un disagio non proprio facilissimo da evitare, poiché l’oggetto è diffuso nella vita di tutti e tutti i giorni. Li portiamo addosso noi e gli altri. Camicie, jeans, cardigan, borse e quant’altro solitamente si abbottonano. Chi ne soffre quindi si trova a dover evitare determinati capi e a dover prestare attenzione anche a ciò che indossano gli altri.

Dunque perfino il classico cestino da cucito che tutti abbiamo in casa per le riparazioni di sartoria, potrebbe essere fonte di grande disagio. Lo stesso vale per la loro presenza anche per accessori vari e in lavori di riciclo presenti nelle case.

Come tutte le fobie anche questa sarebbe da indagare e approfondire con uno specialista che potrà suggerire terapie adatte a superarla.

Ma una cosa è certa, la mente è un campo affascinante che non smette mai di stupirci nella sua imprevedibilità. Probabilmente non smetteremo mai di conoscerla.