L’autunno è cominciato già da qualche giorno e i suoi benefici influssi cominciano ad abbracciare i segni dello zodiaco. Le stelle riversano in questa stagione degli influssi positivi da cogliere senza farsi indietro. Allora vedremo polvere di stelle per questi fortunatissimi segni zodiacali che vivranno un autunno indimenticabile.

Sotto l’influenza di Giove e Saturno

In questi prossimi mesi assisteremo a degli eventi rari che coinvolgono due Pianeti, Giove e Saturno. Sono dei Pianeti lentissimi che si muovono fra le costellazioni dello Zodiaco. In questo periodo si incontrano in Capricorno, avendo un’influenza l’uno “sfavorevole” e l’altro favorevole. Lo sfavorevole è Saturno e il favorevole è Giove.

È raro che questi due Pianeti s’incontrino, avendo delle orbite di percorrenza lentissime, ma quando lo fanno si creano delle dissonanze o delle grandi benedizioni. Saturno cambia segno ogni due anni e mezzo, e Giove una volta per anno.

Saturno si trova in Capricorno una volta ogni 30 anni, ma non sempre in Capricorno s’incontra con Giove. Quest’anno invece sì. Infatti Saturno è entrato in Capricorno a gennaio 2020 e Giove a fine marzo 2020 e vi rientra a metà settembre 2021 fino a circa metà novembre.

Polvere di stelle per questi fortunatissimi segni zodiacali che vivranno un autunno indimenticabile

Giove è legato all’elemento aria che pervade tutto nell’originaria astrologia vedica, la prima della storia di più di 6.000 anni fa. Giove è un segno che dove transita apporta benefici materiali e crea condizioni favorevoli.

Saturno è un Pianeta che quando passa lascia il segno. È come un fuoco purificatore, che richiede chiarezza e mette subito in evidenza le contraddizioni personali e della società. Se si accetta Saturno, Giove moltiplica la fortuna ai segni, che sono disposti ad abbandonare le proprie negatività.

Dall’11 ottobre Saturno comincia a diventare forte e crea possibilità di mettere in chiaro le cose che non vanno. Il motto è toglierle di mezzo e progredire sia a livello individuale sia sociale.

Le benedizioni di Giove

Dal 19 ottobre anche Giove diventa diretto e allora il valore dei Pianeti si sommano per dar vita a qualcosa di veramente speciale. Questa situazione dura fino al 21 novembre quando Giove se ne ritorna in Acquario.

Lo Scorpione è il segno che può fare ciò, se mette da parte il suo senso di separazione e di interiore superiorità. Grandi benefici allora per questo segno su tutti i piani, dal materiale allo spirituale. Lo Scorpione è solo un esempio, perché è il segno dell’autunno.

Invece ogni segno in questo periodo riceverà una sfida per abbandonare ciò che lo frena nella sua evoluzione. Chi lo farà e supererà con coraggio l’incontro con Saturno, troverà l’influenza di Giove che gli regalerà polvere di stelle e grande fortuna, come solo Giove sa fare.

Ecco come sarà la nostra vita leggendo la linea della mano.